モンパチ主催＜What a Wonderful World!! 25＞、第1弾出演アーティストにサンボマスター、Dragon Ash、HEY-SMITH、The BONEZ
モンパチフェスこと＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25＞が11月8日(土)および9日(日)の2日間、沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場で開催される。このたび第1弾出演アーティストが発表となった。
◆＜モンパチフェス＞ 画像
発表されたのは4組。モンパチとは旧知のバンド仲間であるサンボマスター、Dragon Ash、HEY-SMITH、The BONEZだ。この発表と同時に、オフィシャルHP1次先行 早割チケット受付が3月15日(土)18:00よりスタートした。
■＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25＞
11月8日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場
11月9日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1
open11:00 / start13:00
※雨天決行／荒天中止
▼出演アーティスト ※五十音順
MONGOL800｜サンボマスター｜Dragon Ash｜HEY-SMITH｜The BONEZ｜and more...
▼チケット (前売)
各1日券 一般［早割］10,000円(税込) ［前売］11,000円(税込)
2日通し券 一般［早割］18,000円(税込) ［前売］20,000円(税込)
中高生券 ［前売］4,500円(税込)
※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。
※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。
【オフィシャルHP1次先行(早割チケット)】
受付期間：3月15日(土)18:00〜3月30日(日)23:59まで
受付専用URL：https://eplus.jp/www800/
（問）PM AGENCY 098-898-1331
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