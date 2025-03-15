モンパチフェスこと＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25＞が11月8日(土)および9日(日)の2日間、沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場で開催される。このたび第1弾出演アーティストが発表となった。

◆＜モンパチフェス＞ 画像

発表されたのは4組。モンパチとは旧知のバンド仲間であるサンボマスター、Dragon Ash、HEY-SMITH、The BONEZだ。この発表と同時に、オフィシャルHP1次先行 早割チケット受付が3月15日(土)18:00よりスタートした。

2009年の初開催から2年に1度のペースで開催してきた＜モンパチフェス＞だが、2023年から毎年開催となり、2025年で9回目を迎える。開催時期はまだまだ夏の余韻が残る11月上旬の沖縄。舞台は本島中南部の中央に位置するアクセスにも便利な宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ。「今年もMONGOL800ならではのキャスティングとおもてなしで、最高にハッピーな2日間をお届けします!!」とのことだ。

■＜MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25＞


11月8日(土)　沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場
11月9日(日)　沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場
〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1
open11:00 / start13:00
※雨天決行／荒天中止
▼出演アーティスト ※五十音順
MONGOL800｜サンボマスター｜Dragon Ash｜HEY-SMITH｜The BONEZ｜and more...
▼チケット (前売)
各1日券 一般［早割］10,000円(税込) ［前売］11,000円(税込)
2日通し券 一般［早割］18,000円(税込) ［前売］20,000円(税込)
中高生券 ［前売］4,500円(税込)
※小学生は一般チケットをお持ちの保護者1名様につき、2名まで入場無料。
※未就学児童は一般チケットをお持ちの保護者同伴で入場無料。
【オフィシャルHP1次先行(早割チケット)】
受付期間：3月15日(土)18:00〜3月30日(日)23:59まで
受付専用URL：https://eplus.jp/www800/
（問）PM AGENCY 098-898-1331



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