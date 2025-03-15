■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(215A) タイミー　　　 東証グロース
(7692) Ｅインフィニ　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(9238) バリューＣ　　 東証グロース
(9201) ＪＡＬ　　　　 東証プライム
(8267) イオン　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS