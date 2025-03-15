＜個人投資家の予想＞ 03月15日 18時 ＜個人投資家の予想＞ 03月15日 18時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(215A) タイミー 東証グロース

(7692) Ｅインフィニ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4588) オンコリス 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(9238) バリューＣ 東証グロース

(9201) ＪＡＬ 東証プライム

(8267) イオン 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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