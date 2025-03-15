【ファーム情報】イースタンL開幕 DeNAの度会、知野が2安打1打点 楽天・吉野が逆転2ラン
プロ野球のファームは15日、イースタン・リーグのシーズン公式戦が開幕。ウエスタン・リーグはソフトバンク―中日戦（タマホームスタジアム筑後）が雨天中止となり、両リーグで6試合が行われた。
日本ハム―ロッテ戦（鎌ケ谷）は延長10回、日没コールドゲームで1―1で引き分け。延長10回はタイブレークで行われた。日本ハム先発・福島は5回2安打7奪三振で無失点の好投。1番・明瀬が延長10回の同点左前打など2安打1打点をマークした。ロッテ先発・田中晴は5回2/3を3安打9奪三振で無失点。
楽天は巨人戦（ジャイアンツタウン）に5―4で逆転勝ち。9回に吉野が決勝の1号逆転2ランを放つなど2安打3打点。青野が2安打をマークした。先発・荘司は3回1/3を4安打3失点で、5番手・渡辺翔が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。巨人先発・又木は4回5安打2失点。4番手・中川が1回2安打2失点で1敗目を喫した。育成選手のティマが5回の1号ソロなど2安打。
オイシックスは西武戦（ベルーナドーム）に3―0で完封勝利。先発・能登が5回3安打7奪三振無失点で1勝目を挙げた。1番・知念が2安打2打点。西武先発・杉山は5回4安打3失点（自責1）で1敗目。
DeNA―ヤクルト戦（横須賀）は8回表終了時に降雨コールドゲームとなり2―2の引き分け。DeNA先発・平良は5回3安打5奪三振2失点（自責0）。度会、知野が2安打1打点、森敬、三森が2安打をマークした。ヤクルト先発・高梨は4回6安打4奪三振で1失点。
くふうハヤテ―オリックス戦（ちゅ〜るスタジアム清水）は8回裏無死で降雨コールドゲームとなりオリックスが1―0で勝利。先発・佐藤が6回1安打無失点で1勝目を挙げた。大里が2安打。くふうハヤテ先発・笠島は5回5安打7奪三振1失点（自責0）で1敗目。打線は1安打に終わった。
阪神は広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に2―1で逆転勝ち。先発・富田が5回1安打5奪三振無失点で、5番手・佐藤蓮が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。広島先発・高は6回3安打無失点の好投。3番手の育成選手・辻が1回1安打2失点で1敗目。打線は2安打に終わった。