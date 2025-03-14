¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤Ç¥Ï¥ó¡¦¥è¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¡£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤äÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¥è¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½ËÜºî¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÇÛÌò¤Î¥è¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤´¾Ò²ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤Ï¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¤²ÈÂ²¤¬¡¢ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥ê¥å¡¦¥¹¥ó¥Ü¥à¡¢¥Ú¥¯¡¦¥æ¥ó¥·¥¯¡¢¥í¥â¥ó¡¢¥¤¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»ä¡Ê¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡Ë¤Î5¿Í¤¬²ÈÂ²Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´ÖÊ¼´ï¤òºî¤ëÆÃÊÌ¶µ°éÂâ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿5¿Í¤¬¤½¤³¤òÃ¦½Ð¤·¡ÖÊ¿ËÞ¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê»ö·ï¤Ë¤Þ¤¤³¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»ö·ï¤ÎÃæ¤Ç°ÅÞ¤¿¤Á¤ËÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ÇÃÏ¹ö¤ò¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬±é¤¸¤¿¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ÇÊì¿Æ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Î·»Ëå¤Î¥¸¥Õ¥ó¤È¥¸¥¦¤Ë¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤·¤¤ÎÉ¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡ÉÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²5¿Í¤ÎÊ¿ËÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤È¡¢¥è¥ó¥¹¤Î¡È¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¡É¤Ç¡¢°ÅÞ¤òÂà¼£¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤â¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë»ö·ï¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤Çµ¯¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ò²ñÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÅÞ¤ËÉü½²¤·¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡È°ø²Ì±þÊó¡É¤Î¥¹¥«¤Ã¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥è¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¥è¥ó¥¹¤ÏÉÔ´ïÍÑ¤Ê½÷À¤Ç¤¹¡£15Ç¯°Ê¾åÊì¿Æ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÎÁÍý¤¬¤¹¤´¤¯²¼¼ê¤Ç¤¹(¾Ð¡Ë
Áê¼ê¤È´¶¾ð¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤ÇÌµ´¶¾ð¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤Êì¿Æ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¾Ð´é¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸«¤Ï¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢ÆâÌÌ¤Ï½À¤é¤«¤¯¡ÖÆâ½À³°¹ä¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤µ¤ó¤È¥è¥ó¥¹¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
Íñ¾Æ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤¯¤é¤¤¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¶¯¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤ÉÃæ¤Ï½À¤é¤«¤¤»Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖÆâ½À³°¹ä¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°¦¤¹¤ë»Ñ¤â»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥è¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
¥è¥ó¥¹¤Ï´¶¾ðÉ½¸½¤¬²¼¼ê¤Ç´¶¾ð¤¬À©¸æ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤¬¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥è¥ó¥¹¤Î»Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î²ÈÂ²¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¿¤ò¤·¤¿¤¤¡©
¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÇÅ·ºÍÅª¤Ê¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢¥¸¥Õ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¾ÀÜÅª¤Ë¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤º¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÀ³ÊÅª¤Ê·ç´Ù¤â¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬¥¸¥Õ¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»£±ÆÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¡¢¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Öº£Æü°ìÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»£±Æ¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È(¿©¤ÙÊª¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡Ä²¿¤Ç¤â)¤ä¼ñÌ£¤Ï¡©
ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©¤ÙÊª¤Ï¡Ö¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ÏStray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤Î¡ÖCome Play¡×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë±¿Å¾¤¹¤ëÅÙ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤ò¤¹¤ë»þ¡¢±Ç²è¤ä¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÄ¹¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎºîÉÊ¤ò¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¸«¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥È¥é¥¦¥Þ¥³¡¼¥É¡Ù¤È¡¢¥¢¡¼¥Á¥§¥ê¡¼Áª¼ê¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÅÁÀâ¤Î¥ê¡¼¥°¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹¥¤¤ÊÆüËÜ¿©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤é²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¦¤É¤ó¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¡¢¼÷»Ê¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤ÊÏÂ¿©¤Ï¤³¤³¤ËÊÂ¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÆÁÅç¸©»º¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¤Ø¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤È°¦¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ÍÍ¤ÊºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡ÙÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ø²ÈÂ²·×²è¡Ù¤ÏLemino¤Ë¤ÆÁ´6ÏÃ¤òÆüËÜ½éÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£