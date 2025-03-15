¡ÖÃ£É®¡ª¡×¼Ì·Ð¤·¤¿ÍÑ»æ¤ò»ý¤Ä¼ÆÅÄ°¤Ìï(¼ÆÅÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayashibata0401¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

¢¡¡ÖÍ­ÃÊ¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤ÇÌÓÉ®¤â¹ÅÉ®¤âÃ£É®¤Ç¤¹¤è¤ó¡×¢¡

¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¼ÆÅÄ°¤Ìï(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÃ£É®¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Öº£Æü¤ÏABEMA¥Ò¥ë¥º¤Ç¼Ì·Ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»æ¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç¥¤¥ó¥¯¤¬Þú¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ½¸ÃæÎÏ¤¬¤¤¤ëºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¡ÖÍ­ÃÊ¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤ÇÌÓÉ®¤â¹ÅÉ®¤âÃ£É®¤Ç¤¹¤è¤ó¡×¤È¡¢°Õ³°¤ÊºÍÇ½¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤«¤é¼Ì·Ð¥»¥Ã¥È¤òÄº¤¤¤¿¤Î¤ÇÂ¯À¤´Ö¤ËÈè¤ì¤¿»þ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤ÆË×Æ¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£

¢¡Â¿ºÍ¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¢¡

¼ÆÅÄ°¤Ìï¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì·Ð
(¼ÆÅÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayashibata0401¤è¤ê)
¼ÆÅÄ°¤Ìï¤¬°ÊÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÌÓÉ®
(¼ÆÅÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayashibata0401¤è¤ê)
¼Ì·Ð¤·¤¿ÍÑ»æ¤ò»ý¤Ä¼ÆÅÄ°¤Ìï
(¼ÆÅÄ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@ayashibata0401¤è¤ê)

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¤Î»ú¡¢¹¥¤­¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ê»ú¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼Ì·Ð¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ÄÅ¸³«¤³¤¦¡ª¡×¡Ö¼Ì·Ð¤È¤Ï½Â¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£


 