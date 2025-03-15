町田vs新潟 試合記録
【J1第6節】(Gスタ)
町田 1-0(前半1-0)新潟
<得点者>
[町]西村拓真(25分)
<警告>
[町]下田北斗(16分)
観衆:10,152人
主審:高崎航地
├西村決勝弾の町田、出遅れ取り戻す3連勝!! 新潟は3バック変更実らず今季6戦未勝利
├開幕未勝利続く新潟・樹森監督、CB稲村欠場で“町田対策”3バック決断も「想定以上にマンマークがキツく…」
├新加入で堅守支える町田DF岡村大八、連続完封に手応えも「1-0のゲーム内容ではなかった」
├圧巻の空中戦で豪州代表DFを制圧!! 町田FWオ・セフン「良い感覚を持って」W杯最終予選へ
└大卒4年目のJ1初先発も悔い残した新潟DF森昂大、敗戦に誓った奮起「この45分間を無駄にしないように」
町田 1-0(前半1-0)新潟
<得点者>
[町]西村拓真(25分)
<警告>
[町]下田北斗(16分)
観衆:10,152人
主審:高崎航地
├西村決勝弾の町田、出遅れ取り戻す3連勝!! 新潟は3バック変更実らず今季6戦未勝利
├開幕未勝利続く新潟・樹森監督、CB稲村欠場で“町田対策”3バック決断も「想定以上にマンマークがキツく…」
├新加入で堅守支える町田DF岡村大八、連続完封に手応えも「1-0のゲーム内容ではなかった」
├圧巻の空中戦で豪州代表DFを制圧!! 町田FWオ・セフン「良い感覚を持って」W杯最終予選へ
└大卒4年目のJ1初先発も悔い残した新潟DF森昂大、敗戦に誓った奮起「この45分間を無駄にしないように」