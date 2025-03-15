¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡Ö3·î13Æü¡×13Ç¯Á°¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¡Ö»ÒµÜ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¡×8Ç¯Á°¤ËºÆÈ¯¤Ç¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡¡Æ±Æü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡×
ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö3·î13Æü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡Û¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¡Ö3·î13Æü¡×13Ç¯Á°¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¡Ö»ÒµÜ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¡×8Ç¯Á°¤ËºÆÈ¯¤Ç¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡¡Æ±Æü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡Ö²¿ÅÙ¤â¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡×
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï3·î13Æü¡¡»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö2012Ç¯3·î13Æü¡¡»ÒµÜðô¤¬¤óµB1¤Ë¤Æ¡¡»ÒµÜ¤È¤µ¤è¤Ê¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£»ÒµÜðôÉô¤Î¤¬¤ó¤Î¿»½á¤¬5mm¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢»ÒµÜÁ´Å¦¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å¾°Ü¤Ê¤¯·Ð²á´Ñ»¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö2017Ç¯3·î13Æü¡¡»ÒµÜðô¤¬¤ó¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤Î¤Ï¤º¤¬ºÆÈ¯¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤³¤«¤é¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¡õÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×¡ÖºÆ¡¹È¯¡ª¡×¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¤È¤Ê¤ê¸½ºß¼£ÎÅÃæ¡×¤È¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»¶Êâ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡×¡Ö²ÖÊ´¾É¤Ë¤ä¤é¤ì¡¡¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¤³¤Îµ¨ÀáÃ¯¤â¤Ë ¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É ¤ÊÍÍ»Ò¡£¤·¤«¤·¡ÖÆ°¤¯¤³¤È¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¡×¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡Ø»ä¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¡Á¸ÆµÛ¤·¤Æ¤ë¡Á¡¡À¸¤¤Æ¤ë¤è¡Á¡Ù¤½¤ó¤Ê½¼¼Â´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâ¾Ê¡£
¤³¤³¤Ç¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ÒµÜ¤òÁ´Å¦¤·¤¿¸å¡¡½é¤á¤Æ½ÅÅò¤ò¸ý¤«¤é°û¤ó¤À»þ¤Ë¡×¡ÖÁ´¿È¤ÎÌÓ·ê¤¬¥Ñ¥Ã¤È³«¤¤¤Æ´À¤¬¿á¤½Ð¤·¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌÜ³Ð¤á¤ò´¶¤¸¤¿¡¡¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤«¤È¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç·¼¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö3·î13Æü¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª²¿ÅÙ¤â¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¡¤Þ¤À¸«¤Ì¼«Ê¬¤Ë²¿ÅÙ½Ð²ñ¤¦¤«¤·¤é¡×¡Ö¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¡1Æü1Æü¤òÀ¸¤È´¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¤ï¤á¤ÆÁ°¸þ¤¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û