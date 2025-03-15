¡Öä¤¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÆÉ¤á¤¿¤é¤¹¤´¤¤µþÅÔÉÜ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¡ª
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Öä¤¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Öä¤¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Öä¤¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤«¤ó¤Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£
µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¤ÎÃæµþ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëä¤Ä®¡£
¡Öä¤¡×¤È¤Ï¡¢¥¿¥±¥Î¥³¤Î¸Å¤¤¸Æ¤ÓÊý¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÌÒ½¡¡Ê¤â¤¦¤½¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬ÉÂµ¤¤ÎÊì¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿Åß¤ÎÀã¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥±¥Î¥³¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¸Î»ö¤¬ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØµþÅÔ»Ô¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ù
¡¦¡Øµþºå¥°¥ë¡¼¥× µþÅÔ¥Ä¥¦¤Î¥¹¥¹¥á¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô