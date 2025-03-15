¹ñÊõ¤ä¸ÅÊ¯¤Ê¤É¡Ö½é¡×¿Ô¤¯¤·¡ª³Þ¾¾¾¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤é½é»²²ÃÁÈ¤¬¥Ø¥É¥í¤ËÂç¶ìÀï¡ª¡§ÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë6»þ30Ê¬¤«¤éÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤êÅÄÂ¼½ß¡¢Ê¿Í´Æà¡¢»ûÅç¿Ê¡¢»å°æ²ÅÃË¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡Û
º£²ó¡¢ÃíÌÜ¤Î¿åÈ´¤¤ÎÉñÂæ¤ÏÉ±Ï©¾ë¡£¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É±Ï©¾ë¤¬400Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë¶ØÃÇ¤ÎÄ´ºº¤Ø¡ª¤Þ¤º¤Ï¤ª¾ëÂç¹¥¤¤ÊMCÅÄÂ¼½ß¤¬¡¢Å´ÊÉ¤Î¼é¤ê¤ò¸Ø¤ëÉ±Ï©¾ë¤òÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡£¤ª¾ë¤ò¼é¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ä¤ª¾ë¤ò»Ù¤¨¤ëµðÂç¤ÊÃì¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿Å¸¼¨Êª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÀ¤¦¤Î¤ÏËëËö¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¼ò°æ²È¤Î¡ÖÉ±Ï©·õÊÒ¶ôÌæ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊõ¡£ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤¡¢¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªËÙ¤Î¿åÄì¤«¤é¡ÖÉ±Ï©¾ëºÇ¸å¤Î¾ë¼ç¡×¤Î°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊõ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚÆ°²è¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß»²Àï¡ª¹ÈÇò²Î¼ê·³ÃÄVSµðÂç³°Íè¼ï
¤½¤ó¤Ê¹ñÊõ¤Ç¤Î¿åÈ´¤¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¢»ûÅç¿Ê¤ÈÄ«¥É¥é¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¿Í´Æà¡£»ûÅç¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃÓ¤Î¿å¤ª¾ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¡¢¹âÃÎ¾ë¤Ç¥Ï¥¯¥ì¥ó¤òÁÇ¼ê¤ÇÊá³Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïµû¤¬¼«¤éÌÖ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÉ±Ï©¾ë¤Ï5Ëü¥È¥ó¤â¤Î¿åÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤ªËÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Ä¤¢¤ÎÄ¶¿Í¤â¾·½¸¤·ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ªËÙ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤·°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ªËÙ¤Ø¤È¹ß¤ê¤¿°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀÅ¤±¤µ¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï·ù¤ÊÍ½´¶¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿åÈ´¤Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿É±Ï©¾ë¡£ÀÐ³À¤ä³°ÊÉ¤Ê¤É¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿åÈ´¤¤À¤±¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤ªËÙ¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¸Êª¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤ÊÀÅ¤±¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡¢°ìÆ±¤Ï¶¶¤Î²¼¤Ø¸þ¤«¤¤À¸Êª¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È°ÛÍÍ¤Ê¥Ç¥«¤µ¤ÎÀ¸Êª¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊø²õ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë´í¸±À¸Êª¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¡£¹ñÊõ¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤À¸åÈ¾¡£½ß¤¬¤ªËÙ¤ÎÃæ¤Ç´¤¤é¤·¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ¿¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÌæÍÍ¤Î´¤¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎòÀï¤Î¶¯¼Ô¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊõ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÊõ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤êÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡Û
°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤«¤éSOS¡ª¤Ò¤¿¤ÁÌî¤µ¤¯¤é¸ø±à¤ÎÄ´À°ÃÓ¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¥«¥á500É¤¤ÎÃÓ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿³°Íè¼ï¥¢¥«¥ß¥ß¥¬¥á¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¯¤é¸ø±à¤Î¥«¥áÂçÎÌÈ¯À¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥«¥áÃÏ¹ö¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Èá»´¤¹¤®¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹¿¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤òËÉ¤°Ä´À°ÃÓ¡£24Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¡¢¸µ¡¹À¸Êª¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¥«¥á500É¤¤ÎÃÓ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©½»Ì±¤«¤é¤ÎSOS¤ò¼õ¤±¡¢MC¤ÎÅÄÃæÄ¾¼ù¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶Íøµ×¤¬ÃÓ¤ØÆÍ·â¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«³°Íè¼ï¡¢¤·¤«¤â´í¤Ê¤¤À¸Êª¤é¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹²¿¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ê¤¼ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½»Ì±¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥«¥ß¥ß¥¬¥á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ÊÊá³Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ñ¾ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÆà¡¹¤¬¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÃÏÂÓ¤òÈ¯¸«¡£¼è¤Ã¤Æ¤â¼è¤Ã¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥«¥á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ë½¸¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÃÓÄì¤Î¤µ¤é¤Ë±ü¡¢¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤òÍÚ¤«¤Ë¤·¤Î¤°¥«¥á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£°ìÆ±¤Ï¥Ï¥·¥´¤ò»È¤¤¡¢ÃÓ¤ÎÄì¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Û
ÆàÎÉ¸©¤ÎÀîÀ¾Ä®¤«¤éÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡ÖµðÂç¸ÅÊ¯¡×¤Î¿åÈ´¤¡£ÅÄ±à¹¤¬¤ëÆàÎÉËßÃÏ¤Ç°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¯µðÂç¸ÅÊ¯¡ÖÅç¤Î»³¸ÅÊ¯¡×¡£¤½¤ÎÁ´Ä¹¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢µðÂç¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¤ª¤è¤½1600Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë4À¤µªËö¤«¤é5À¤µª½é¤á¤ËÃÛÂ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1Ëü´ð¤Î¸ÅÊ¯¤¬¤¢¤ëÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¤â¾å°Ì20°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇËäÁò¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÅö»þ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¦Â²µé¤Î¿ÍÊª¤ÎÊè¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÅÊ¯¤Î¿åÈ´¤¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬½é»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¡¢»°²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëLDH¤Î¶ÚÆùÈÖÄ¹¤³¤È¡¢THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ï¡¢Á°²ó³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤È¿¾Ê¤«¤é¡¢À¸Êª³ÎÊÝ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµÍ¤ó¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Âè57²óÆüËÜºî»íÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤â½é¤ÎÃÓ¤Î¿åÈ´¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Åç¤Î»³¸ÅÊ¯¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¢¤ëÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡£¼þ°Ï¤ò·¡¤ê¡¢ÅÚ¤òÀ¹¤Ã¤ÆÃÛÂ¤¡£¹â¤µ¤¬3ÃÊ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¸å±ßÉô¤Ï¥Ó¥ë4³¬¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë17m¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÊªÄ´ºº¤ÈÄ®¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¸ÅÊ¯¤ò´ñÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¸ÅÊ¯¤ò»¶ºö¤·¤¿¸å¡¢¸ÅÊ¯¤ò°Ï¤à¿å¤òÈ´¤À¸ÊªÄ´ºº¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¥í¥Þ¥ó¤Î¤ªÊõ¤¬Ì²¤ëÍ½´¶¤¬¡Ä¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¸ÅÊ¯¤ÎÃÓ¤ÎÄ´ºº¤Ï°Õ³°¤ÊÀ¸Êª¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ëºßÍè¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤³°Íè¼ï¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÊªÄ´ºº¤Î¸å¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÊõÃµ¤·¡£¤¹¤ë¤È¡¢1600Ç¯Á°¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÊõ¤òÈ¯¸«!Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¤½¤Î¤ªÊõ¤È¤Ï!?
¡ÚÁ°Îó¼Ì¿¿º¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤è¤ê²ÃÆ£±ÑÌÀ¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢³Þ¾¾¾¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Û
¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤Î¤¿¤â¤È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊÛÅ·ÃÓ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤ÎµðÂçÃÓ¤Ë¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é²øÊª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1m¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²øÊª¤¬¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤¹¤ë½»Ì±¤â¸½¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎµðÂçµû¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«!?¡×¤È°ìÆ±¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Îµû¤¬Â¿¿ôÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆµðÂçµû¤ÎÀµÂÎ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤«¤éÃÓ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Ä¤¤¤¿µðÂç¸ÇÍ¼ï¤Ê¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼³°Íè¼ï¤Ê¤Î¤«¡©²øÊª¶î½ü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÛÅ·ÃÓ¤Î¿åÈ´¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹ÇÐÍ¥¡¢³Þ¾¾¾¤ÈÆü¸þºä46¤Î¸µ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç2024Ç¯Ëö¤ËÂ´¶È¤·¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ½é»²Àï¤Î2Ì¾¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡ª½é¤Î¥Ø¥É¥í¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÃÆ£¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸ÊªÄ´ºº¤ò¤¹¤ë³Þ¾¾¡£±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤Ë¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤ëÃË¤È¤·¤Æ¥¿¥â¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤À¸ÊªÊá³Í¤ËÂç¶ìÀï¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µû¤¬Êá³Í¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤Îµû¥²¥Ã¥ÈË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢²øÊª¤ÎÀµÂÎ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª
³Þ¾¾VS²øÊª¡£ÇÐÍ¥¤ÈµðÂçÀ¸Êª¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÊá³Í¤Ê¤ë¤Î¤«?¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµðÂçÀ¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï??¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ç¤ò»ý¤ÄµðÂçÀ¸Êª¤¬ÊÛÅ·ÃÓ¤«¤é¸½¤ì¤Þ¤¹!!
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¬¸¶¹¨¼¡¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¶É¡Ë
ÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè½é¡ªºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥´¥¤À¸¤Êª¤ä¤ªÊõ¤¬Â³½Ð¤Î¿À²ó¡ª
º£²óSOS¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿4¤Ä¤ÎÃÓ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇºÇ¹âÊö¤òÏ¢È¯¡ª
¢£ ÆüËÜ¤Î¤ª¾ë¤ÎºÇ¹âÊö¡ª¹ñÊõ¤«¤ÄÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÉ±Ï©¾ë¤Ç½é¤Î¤ªËÙ¤Î¿åÈ´¤¤ËÄ©Àï¡ª
¢£ ÈÖÁÈ½é¡ªÆàÎÉ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤ÇÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¤â¸Å¤¤1600Ç¯Á°¤Î·ã¥ì¥¢¤ªÊõ¤òÈ¯¸«¡ª¡©
¢£ ¼¢²ì¤ÎÊÛÅ·ÃÓ¤Ç¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¹âÊö¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¤È³ÊÆ®¡ª
¢£ °ñ¾ë¡¦µíµ×¤ÎÃÓ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂç¤Î¿ô¡ª500É¤°Ê¾å¤Î³°Íè¼ï¤Î¥«¥á¤ÎÊá³ÍºîÀï¤¬¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤Ù¤Æ¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¡ª¤½¤³¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢³Þ¾¾¾¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¤µ¤ó¡¢Çë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¤éÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¡£ÃÓ¤ÎÄì¤Ë²¿¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¥Ø¥É¥í¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ±éµ»¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤ï¤ÌÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Þ¾¾¾¤µ¤ó¤Î°Õ³°²á¤®¤ë°ìÌÌ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤Þ¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÈóÆü¾ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³¤Î°ÎÂç¤µ¡¢À¸Êª¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡¢´Ä¶¤ÎÂº¤µ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËSDGs¤Ê»þ´Ö¤òÀ§Èó°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ê¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino¡Ë¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡ãMC¡äÅÄÂ¼½ß¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡Ë¡¡ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë
¡Ú²òÀâ¡Û²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡¦ÇÀ³ØÇî»Î¡Ë¡¡µ×ÊÝÅÄ½á°ì¡ÊNPObirth¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û»ûÅç¿Ê¡¢Ê¿Í´Æà¡¢»å°æ²ÅÃË¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¡¢³Þ¾¾¾¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ê¸µÆü¸þºä46¡Ë¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¢¨½çÉÔÆ±
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤êÅÄÂ¼½ß¡¢Ê¿Í´Æà¡¢»ûÅç¿Ê¡¢»å°æ²ÅÃË¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡Û
º£²ó¡¢ÃíÌÜ¤Î¿åÈ´¤¤ÎÉñÂæ¤ÏÉ±Ï©¾ë¡£¹ñÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É±Ï©¾ë¤¬400Ç¯¤ÎÌ²¤ê¤«¤é³Ð¤á¤ë¶ØÃÇ¤ÎÄ´ºº¤Ø¡ª¤Þ¤º¤Ï¤ª¾ëÂç¹¥¤¤ÊMCÅÄÂ¼½ß¤¬¡¢Å´ÊÉ¤Î¼é¤ê¤ò¸Ø¤ëÉ±Ï©¾ë¤òÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡£¤ª¾ë¤ò¼é¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å³Ý¤±¤ä¤ª¾ë¤ò»Ù¤¨¤ëµðÂç¤ÊÃì¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½ÐÅÚ¤·¤¿Å¸¼¨Êª¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÀ¤¦¤Î¤ÏËëËö¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¼ò°æ²È¤Î¡ÖÉ±Ï©·õÊÒ¶ôÌæ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊõ¡£ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤¡¢¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªËÙ¤Î¿åÄì¤«¤é¡ÖÉ±Ï©¾ëºÇ¸å¤Î¾ë¼ç¡×¤Î°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊõ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¹ñÊõ¤Ç¤Î¿åÈ´¤¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¢»ûÅç¿Ê¤ÈÄ«¥É¥é¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÊ¿Í´Æà¡£»ûÅç¤Ï°ÊÁ°¡¢ÃÓ¤Î¿å¤ª¾ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤·¡¢¹âÃÎ¾ë¤Ç¥Ï¥¯¥ì¥ó¤òÁÇ¼ê¤ÇÊá³Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ïµû¤¬¼«¤éÌÖ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤¿¶¯±¿¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÉ±Ï©¾ë¤Ï5Ëü¥È¥ó¤â¤Î¿åÎÌ¤ò¸Ø¤ë¤ªËÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µé¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò»ý¤Ä¤¢¤ÎÄ¶¿Í¤â¾·½¸¤·ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ªËÙ¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤·¤«¤·°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ªËÙ¤Ø¤È¹ß¤ê¤¿°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÛÍÍ¤ÊÀÅ¤±¤µ¡Ä¡£¤³¤ì¤Ï·ù¤ÊÍ½´¶¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿åÈ´¤Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿É±Ï©¾ë¡£ÀÐ³À¤ä³°ÊÉ¤Ê¤É¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¼«±ÒÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¿åÈ´¤¤À¤±¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¤ªËÙ¤ÎÃæ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¸Êª¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤ÊÀÅ¤±¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡¢°ìÆ±¤Ï¶¶¤Î²¼¤Ø¸þ¤«¤¤À¸Êª¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È°ÛÍÍ¤Ê¥Ç¥«¤µ¤ÎÀ¸Êª¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊø²õ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë´í¸±À¸Êª¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¸½¡£¹ñÊõ¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄ´ºº¤¬¿Ê¤ó¤À¸åÈ¾¡£½ß¤¬¤ªËÙ¤ÎÃæ¤Ç´¤¤é¤·¤¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÊ¿¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÌæÍÍ¤Î´¤¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤Þ¤¹¡£Ë¿Ã½¨µÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎòÀï¤Î¶¯¼Ô¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñÊõ¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÊõ¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤êÅÄÃæÄ¾¼ù¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡Û
°ñ¾ë¸©µíµ×»Ô¤«¤éSOS¡ª¤Ò¤¿¤ÁÌî¤µ¤¯¤é¸ø±à¤ÎÄ´À°ÃÓ¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¥«¥á500É¤¤ÎÃÓ¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿³°Íè¼ï¥¢¥«¥ß¥ß¥¬¥á¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¯¤é¸ø±à¤Î¥«¥áÂçÎÌÈ¯À¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¥«¥áÃÏ¹ö¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Èá»´¤¹¤®¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹¿¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤òËÉ¤°Ä´À°ÃÓ¡£24Ç¯Á°¤Ëºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¡¢¸µ¡¹À¸Êª¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¥«¥á500É¤¤ÎÃÓ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©½»Ì±¤«¤é¤ÎSOS¤ò¼õ¤±¡¢MC¤ÎÅÄÃæÄ¾¼ù¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢¤½¤·¤ÆÇë¸¶Íøµ×¤¬ÃÓ¤ØÆÍ·â¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«³°Íè¼ï¡¢¤·¤«¤â´í¤Ê¤¤À¸Êª¤é¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹²¿¤â¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ê¤¼ÈË¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½»Ì±¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¢¥«¥ß¥ß¥¬¥á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ÊÊá³Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ñ¾ë½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÆà¡¹¤¬¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÃÏÂÓ¤òÈ¯¸«¡£¼è¤Ã¤Æ¤â¼è¤Ã¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥«¥á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò·ë½¸¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏÃÓÄì¤Î¤µ¤é¤Ë±ü¡¢¡Ö¥«¥á¤ÎÁã¡×¤òÍÚ¤«¤Ë¤·¤Î¤°¥«¥á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£°ìÆ±¤Ï¥Ï¥·¥´¤ò»È¤¤¡¢ÃÓ¤ÎÄì¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¡¢²ÃÆ£±ÑÌÀ¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡Û
ÆàÎÉ¸©¤ÎÀîÀ¾Ä®¤«¤éÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä¡ÖµðÂç¸ÅÊ¯¡×¤Î¿åÈ´¤¡£ÅÄ±à¹¤¬¤ëÆàÎÉËßÃÏ¤Ç°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¯µðÂç¸ÅÊ¯¡ÖÅç¤Î»³¸ÅÊ¯¡×¡£¤½¤ÎÁ´Ä¹¤Ï200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢µðÂç¤ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¤ª¤è¤½1600Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë4À¤µªËö¤«¤é5À¤µª½é¤á¤ËÃÛÂ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó1Ëü´ð¤Î¸ÅÊ¯¤¬¤¢¤ëÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¤â¾å°Ì20°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÇËäÁò¼Ô¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÅö»þ¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ò¼£¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö²¦Â²µé¤Î¿ÍÊª¤ÎÊè¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÅÊ¯¤Î¿åÈ´¤¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬½é»²Àï¡£¤½¤·¤Æ¡¢»°²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëLDH¤Î¶ÚÆùÈÖÄ¹¤³¤È¡¢THE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡¦ÉðÃÎ³¤ÀÄ¤Ï¡¢Á°²ó³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤È¿¾Ê¤«¤é¡¢À¸Êª³ÎÊÝ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òµÍ¤ó¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢ºòÇ¯¡¢Âè57²óÆüËÜºî»íÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±é²Î²Î¼ê¡¦ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¤â½é¤ÎÃÓ¤Î¿åÈ´¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Åç¤Î»³¸ÅÊ¯¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¢¤ëÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡£¼þ°Ï¤ò·¡¤ê¡¢ÅÚ¤òÀ¹¤Ã¤ÆÃÛÂ¤¡£¹â¤µ¤¬3ÃÊ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¸å±ßÉô¤Ï¥Ó¥ë4³¬¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë17m¤Ë¤âÃ£¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ¸ÊªÄ´ºº¤ÈÄ®¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¸ÅÊ¯¤ò´ñÎï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤Ç¤¹¡£´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¸ÅÊ¯¤ò»¶ºö¤·¤¿¸å¡¢¸ÅÊ¯¤ò°Ï¤à¿å¤òÈ´¤À¸ÊªÄ´ºº¤Ø¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÂå¥í¥Þ¥ó¤Î¤ªÊõ¤¬Ì²¤ëÍ½´¶¤¬¡Ä¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¸ÅÊ¯¤ÎÃÓ¤ÎÄ´ºº¤Ï°Õ³°¤ÊÀ¸Êª¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ëºßÍè¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤³°Íè¼ï¤Î»Ñ¤â¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÊªÄ´ºº¤Î¸å¡¢µ®½Å¤Ê¤ªÊõÃµ¤·¡£¤¹¤ë¤È¡¢1600Ç¯Á°¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÊõ¤òÈ¯¸«!Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¤½¤Î¤ªÊõ¤È¤Ï!?
¡ÚÁ°Îó¼Ì¿¿º¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤è¤ê²ÃÆ£±ÑÌÀ¡¢ÅÄÂ¼½ß¡¢³Þ¾¾¾¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡¢ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Û
¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡¦ÈüÇÊ¸Ð¤Î¤¿¤â¤È¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊÛÅ·ÃÓ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£½»Âð³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤³¤ÎµðÂçÃÓ¤Ë¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é²øÊª¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1m¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦²øÊª¤¬¤¤¤ë¤È¾Ú¸À¤¹¤ë½»Ì±¤â¸½¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎµðÂçµû¤È¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«!?¡×¤È°ìÆ±¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î¸Ð¡ÖÈüÇÊ¸Ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Îµû¤¬Â¿¿ôÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤ÆµðÂçµû¤ÎÀµÂÎ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤«¤éÃÓ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Ä¤¤¤¿µðÂç¸ÇÍ¼ï¤Ê¤Î¤«¡©¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼³°Íè¼ï¤Ê¤Î¤«¡©²øÊª¶î½ü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÛÅ·ÃÓ¤Î¿åÈ´¤¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò³¤³°¤Ë¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹ÇÐÍ¥¡¢³Þ¾¾¾¤ÈÆü¸þºä46¤Î¸µ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç2024Ç¯Ëö¤ËÂ´¶È¤·¤¿²ÃÆ£»ËÈÁ¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ½é»²Àï¤Î2Ì¾¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡ª½é¤Î¥Ø¥É¥í¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÃÆ£¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¸ÊªÄ´ºº¤ò¤¹¤ë³Þ¾¾¡£±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¸ÊªÄ´ºº¤Ë¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤ëÃË¤È¤·¤Æ¥¿¥â¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´·¤ì¤Ê¤¤À¸ÊªÊá³Í¤ËÂç¶ìÀï¡£¤Ê¤«¤Ê¤«µû¤¬Êá³Í¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤Îµû¥²¥Ã¥ÈË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢²øÊª¤ÎÀµÂÎ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª
³Þ¾¾VS²øÊª¡£ÇÐÍ¥¤ÈµðÂçÀ¸Êª¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÊá³Í¤Ê¤ë¤Î¤«?¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎµðÂçÀ¸Êª¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï??¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ç¤ò»ý¤ÄµðÂçÀ¸Êª¤¬ÊÛÅ·ÃÓ¤«¤é¸½¤ì¤Þ¤¹!!
¢ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦·¬¸¶¹¨¼¡¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÀ©ºî¶É¡Ë
ÈÖÁÈ³«»Ï°ÊÍè½é¡ªºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥´¥¤À¸¤Êª¤ä¤ªÊõ¤¬Â³½Ð¤Î¿À²ó¡ª
º£²óSOS¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿4¤Ä¤ÎÃÓ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇºÇ¹âÊö¤òÏ¢È¯¡ª
¢£ ÆüËÜ¤Î¤ª¾ë¤ÎºÇ¹âÊö¡ª¹ñÊõ¤«¤ÄÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÉ±Ï©¾ë¤Ç½é¤Î¤ªËÙ¤Î¿åÈ´¤¤ËÄ©Àï¡ª
¢£ ÈÖÁÈ½é¡ªÆàÎÉ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤ÇÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¤â¸Å¤¤1600Ç¯Á°¤Î·ã¥ì¥¢¤ªÊõ¤òÈ¯¸«¡ª¡©
¢£ ¼¢²ì¤ÎÊÛÅ·ÃÓ¤Ç¤ÏÈÖÁÈ»Ë¾åºÇ¹âÊö¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥¢¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¤È³ÊÆ®¡ª
¢£ °ñ¾ë¡¦µíµ×¤ÎÃÓ¤Ç¤Ï²áµîºÇÂç¤Î¿ô¡ª500É¤°Ê¾å¤Î³°Íè¼ï¤Î¥«¥á¤ÎÊá³ÍºîÀï¤¬¡ª
¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤Ù¤Æ¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¡ª¤½¤³¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢³Þ¾¾¾¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¤µ¤ó¡¢Çë¸¶Íøµ×¤µ¤ó¤éÈÖÁÈ½é½Ð±é¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¡£ÃÓ¤ÎÄì¤Ë²¿¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡©¥Ø¥É¥í¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ±éµ»¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤Î»×¤ï¤ÌÁÇ´é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Þ¾¾¾¤µ¤ó¤Î°Õ³°²á¤®¤ë°ìÌÌ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¤Î¿å¤òÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤ÎÆâÌÌ¤Þ¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÈóÆü¾ï¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Á³¤Î°ÎÂç¤µ¡¢À¸Êª¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡¢´Ä¶¤ÎÂº¤µ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËSDGs¤Ê»þ´Ö¤òÀ§Èó°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÆüÍË¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¶ÛµÞSOS¡ªÃÓ¤Î¿å¤¼¤ó¤ÖÈ´¤¯ÂçºîÀï¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á8»þ50Ê¬
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
¡ÚÇÛ¿®¡ÛÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡×¤Ç¡ª
¹¹ðÉÕ¤ÌµÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ê¥Æ¥ìÅìHP¡¢TVer¡¢Lemino¡Ë¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡ãMC¡äÅÄÂ¼½ß¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¥Ö¡¼¥Ä1¹æ2¹æ¡Ë¡¡ÅÄÃæÄ¾¼ù¡Ê¥³¥³¥ê¥³¡Ë
¡Ú²òÀâ¡Û²ÃÆ£±ÑÌÀ¡ÊÀÅ²¬Âç³Ø¡¦ÇÀ³ØÇî»Î¡Ë¡¡µ×ÊÝÅÄ½á°ì¡ÊNPObirth¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û»ûÅç¿Ê¡¢Ê¿Í´Æà¡¢»å°æ²ÅÃË¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢ÉðÃÎ³¤ÀÄ¡ÊTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡Ë¡¢³Þ¾¾¾¡¢²ÃÆ£»ËÈÁ¡Ê¸µÆü¸þºä46¡Ë¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¢¨½çÉÔÆ±
¡Ú¸ø¼°HP¡Û
¡Ú¸ø¼°X¡Û