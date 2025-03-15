MISIA¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¤æ¤Ó¤¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¥»¥¤¥³ー¿·CM¥½¥ó¥°¤Ë
¡¡MISIA¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤æ¤Ó¤¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó¡ÊSEIKO ver.¡Ë¡×¤¬¡¢¥»¥¤¥³ー¥°¥ëー¥×¤Î´ë¶ÈCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛMISIA¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤æ¤Ó¤¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó¡ÊSEIKO ver.¡Ë¡×»ÈÍÑ¡¢¥»¥¤¥³ー¿·CM¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢MISIA¤Î¥»¥¤¥³ー¥°¥ëー¥×¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÊÔ¶Ê¡¿¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥»¥¤¥³ー¤ÎÁÏ¶È¼Ô ÉþÉô¶âÂÀÏº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ê2024Ç¯3·îÊüÁ÷¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤æ¤Ó¤¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó¡×¤Î¥»¥¤¥³ー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·CM¤Î³Ú¶ÊºÎÍÑ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¤¬¡È¿´¤òÆ°¤«¤¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡ÈÌóÂ«¡É¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¶Ê¤Ï5·î28ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE NEVER DIES¡Ù¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄê¹ë²ÚÈ×¤Ë¼ýÏ¿¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·CM¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¤Î¥°¥ëー¥×¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀ¤³¦Ãæ¤¬¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡É¤¿¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥»¥¤¥³ー¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£º£¸å¡¢ÃÏ¾åÇÈ¡¢TVer¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë