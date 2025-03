¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡¢QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª-I¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²

アメリカの民間企業Rocket Lab(ロケットラボ)は日本時間2025年3月15日に「Electron(エレクトロン)」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた人工衛星はロケットから無事に分離されたことを同社が報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:Electron打ち上げ日時:日本時間 2025年3月15日9時00分発射場:ロケットラボ 第1発射施設(ニュージーランド、マヒア半島)ペイロード:QPS-SAR 9号機(スサノオ-I)

ペイロードの「QPS-SAR 9号機」、愛称「スサノオ-I」は、QPS研究所の小型SAR(合成開口レーダー)衛星です。QPS研究所は36機の小型SAR衛星で構成された衛星コンステレーションの構築を目指しており、直近では2024年8月に「QPS-SAR 8号機(アマテル-IV)」を軌道に投入しています。

Mission success for our 61st Electron launch! Welcome to orbit QPS-SAR-9. pic.twitter.com/TuYoRdj1VB

- Rocket Lab (@RocketLab) March 15, 2025