¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡¢QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥¹¥µ¥Î¥ª-I¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²

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Mission success for our 61st Electron launch! Welcome to orbit QPS-SAR-9. pic.twitter.com/TuYoRdj1VB
- Rocket Lab (@RocketLab) March 15, 2025
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