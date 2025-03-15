¡ÚMLB¡ÛÆüËÜ¤ÎÈô¤Ð¤Ê¤¤¸ø¼°µå¤Ë³¤³°¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤À¡×¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡È²ñ¿´¤Î180¥¥íÃÆ¡É¤¬Ê¿ËÞ¤ÊÃæÄ¾¤Ë
ÆüËÜ³«ËëÀï¤Î¤¿¤áÍèÆüÃæ¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Çºå¿À¤È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤0－3¤ÇÇÔÀï¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤Ï¡Ö2ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ³®Àû¤ËÊ¨¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
4²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÄ¹ÂÇ¤È»×¤ï¤ì¤ë²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæÄ¾¤Ë¡£¶áÇ¯¡ÖÈô¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È±½¤ÎNPB¸ø¼°µå¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤¬¼ºÂ®¤·¡Ä¡Ä
4²óÉ½1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ÌçÊÌ·¼¿ÍÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¥·¥ó¥«ー¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£´¥¤¤¤¿²÷²»¤È¤È¤â¤ËÂÇµå¤ÏÂ®ÅÙ111.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó179.7¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ20ÅÙ¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÊ¿ËÞ¤ÊÃæÄ¾¤Ë¡£MLB¸ø¼°¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈxBA¡Ê´üÂÔÂÇÎ¨¡Ë.970¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹â³ÎÎ¨¤Ç°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ë°ìÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ï¤º¤«343¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó104.5¥áー¥È¥ë¡Ë¤·¤«Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Üー¥ë¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢¥«¥Ö¥¹Åê¼ê¿Ø¤ÏMLB¤Î¸ø¼°µå¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤ÏNPB¤Î¸ø¼°µå¤ò»ÈÍÑ¡£Î¾¥êー¥°¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¶áÇ¯¡¢Åê¹âÂÇÄã¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡£¸½Ìò¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ー¤ÎÂÇµå¤Ç¤µ¤¨¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¸íº¹¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£