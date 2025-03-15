¥É·³¥¹¥Í¥ë¡¡³¹Ãæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤Ë¡ÖËÍ¤â¤¢¤Î¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤¦¤Ê¤®¤Ï¶ì¼ê¤âÏÂµí¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Îµð¿ÍÀïÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆüËÜÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¿ôÆü´Ö²á¤´¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Ï¡Ö³¹¤¬´ñÎï¤ÇÀ¶·é¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³¹Ãæ¤ËÆ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÂçÃ«¤Ø¤Î°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤ÆàËÍ¤â¤¢¤Î¿ÍÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤èá¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÃÛÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤Ê¤®¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÏÂµí¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤®¤Ï¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÆüËÜ¤Ø¤Î±óÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¸ø¼°Àï¤ÏÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê(32)¤¬ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(30)¤È¡ÈÂÐÌÌ¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖWhen you see an ad for Shohei(æÆÊ¿¤Î¹¹ð¤ò¸«¤¿»þ)¡×¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Í¥ë¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¤òË¬¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï¡Ö¤ª¤à¤¹¤ÓÆóÅáÎ®¡¢²ò¶Ø¡£¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ò¸«¤ÆÈù¾Ð¤à¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤ÏÄÌ»»76¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ2ÅÙ¤Î¼ÂÎÏÇÉº¸ÏÓ¤Ç¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é5Ç¯Áí³Û1²¯8200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó273²¯±ß¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¡£16Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½ºå¿ÀÀï¤Ç¤âÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£
¡¡ºå¿ÀÀï¤ÎÀèÈ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤±¤É·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£ÆüËÜ¤ÎÂÇ¼Ô¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î»ÅÊý¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¾å¼ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂçÃ«¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£¿´ÇÛ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅê¼ê¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡£»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢¼ã¤¯¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¡£³ÆÅê¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁè¤¤¤ÏËÍ¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£