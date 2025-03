ドジャースのブレーク・スネル投手(32)が15日、東京ドームでの巨人戦前に行われた会見に出席。日本文化に触れた感想などを語った。

日本で数日間過ごした感想を問われたサイ・ヤング賞左腕は「街が奇麗で清潔でそういう話を聞いていましたけど、良い意味でショックです」とコメント。街中に同僚の大谷翔平の広告があふれていることには「日本は大谷への愛があふれていて、冗談を交えて猖佑發△凌傭里辰討い襪茘瓩辰童世辰討い泙靴拭廚半个辰拭

この日の試合前には築地を訪れたことを問われると「うなぎは食べたくないけど、和牛は食べたい」とうなぎは口に合わなかった様子。日本への遠征については「チーム全体的には一丸になっている。メインのシーズンが始まる前に開幕するのは初めて。メキシコシティで公式戦は体験したことがある。全体的に見てチームはまとまっている」と話した。

ドジャースの球団公式インスタグラムが15日に更新され、ブレーク・スネル投手(32)が日本のコンビニで大谷翔平投手(30)と“対面”する様子が公開された。「When you see an ad for Shohei(翔平の広告を見た時)」のキャプションとともに投稿された動画には、スネルが日本の大手コンビニ「ファミリーマート」を訪れた時の様子が収められていた。スネルは「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーンに起用された大谷のポップを見て微笑むなどリラックスした様子だった。

スネルは通算76勝、サイ・ヤング賞2度の実力派左腕でこのオフにジャイアンツから5年総額1億8200万ドル(約273億円)でドジャースにFA移籍した。16日のドジャース―阪神戦でも先発マウンドに上がる。

阪神戦の先発に向けては「メジャーのバッターはいろいろなバッターがいるけど傾向があるので、慣れているけど。日本の打者、スイングの仕方、コンタクトが上手と聞いている。パワーヒッター、アベレージヒッターなのか。楽しみです」とコメント。大谷、佐々木朗希が加わり、先発ローテション争いが激しくなることには「僕にとってはいいこと。心配はしていない。いろいろな投手を勉強できるのが楽しみ。山本、佐々木、若くてエネルギーを感じる。各投手の素晴らしさ。先発ローテーションの争いは僕としては気にしない」と話した。