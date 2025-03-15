²¬»³¤¬3/30¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ò³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹Ô¤Î´§Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡ª¡¡ÅöÆü¤ÏÆÃÀ½±þ±ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤â
¡¡14Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤¬¡¢3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè21ÀáGAME2¡¢SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Àï¤ò³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹Ô¤Î´§Âç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÃæ¹ñ¶ä¹Ô¤Ï²¬»³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä¹ÔÆâ¤Î±þ±ç¥³ー¥ÊーÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î´§Âç²ñ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡¢¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡´§Âç²ñ¼Â»Ü¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÀ½±þ±ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ä»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥ºÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ÉSÀÊ¡¢¥¨¥ó¥ÉSÀÊ¤òÊ¿Âæ¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÑÀï¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£±³¬ÅìÀ¾¥¨¥ó¥ÉÀÊ¤Ï´§Âç²ñÆÃÊÌÀÊ¡¢1³¬Æî¥µ¥¤¥É»ØÄêÀÊ¤ª¤è¤Ó2³¬Æî¥µ¥¤¥É¼«Í³ÀÊÅù¤Ï´§Âç²ñ¤Î¾·ÂÔÀÊ¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡º£²ó¤Î´§Âç²ñ¤Î¾Ü¤·¤¤³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£»î¹ç³µÍ×
¡¡ÂÐÀï¥«ー¥É: ²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥º vs SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹
¡¡Æü»þ¡§3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë13:05»î¹ç³«»Ï
¡¡²ñ¾ì¡§¥¸¥Ã¥×¥¢¥êー¥Ê²¬»³
¢£¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¡¦´§Âç²ñÆÃÀ½±þ±ç£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¡ÊÍ½Äê¿ôÎÌ½ªÎ»¼¡Âè¤ÇÇÛÉÛ¤Ï½ªÎ»¡Ë
¡¡¡¦»î¹ç½ªÎ»¸å¤Î²¬»³¥·ー¥¬¥ë¥ºÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ
¡¡¡¦Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤¬Áª¤Ö¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ