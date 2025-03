PSYCHIC FEVERが、初のアメリカファンミーティングツアー<ForEVER CONNECT PCF U.S. FANMEET 2025>を7月に開催することを発表した。本アナウンスは、3月15日テキサス州オースティンで開催された世界最大級の融合型ビジネスカンファレンス & フェスティバル<SXSW Conference & Festivals>にて発表され、集まった多くのファンからも大歓声が巻き起こったという。

今回のファンミーティングツアーは、2025年2月アメリカ6都市で開催し大成功を収めた<FIRST U.S TOUR>に続くアメリカでの活動となるが、各地のファンからの熱い要望に応え、これまでに訪れたことのない都市を巡り多くのファンと会うことを計画しているとのこと。イベント名になっている<ForEVER CONNECT>は、ライブツアーとは異なったメンバーの個性的な魅力を披露し、PSYCHIC FEVERを支えてくれるForEVER(ファンネーム)と絆を深めたいという思いが込められているという。各都市で大熱狂となった2月のアメリカツアーの評判が広がり、今回の<SXSW2025>Music部門のショーケースに参加したPSYCHIC FEVER。2024年出演したシンガポールの<Music Matters Live>に続く世界三大音楽見本市の一つであるSXSWでも大きな存在感を発揮し、2日間のライブパフォーマンスは集まった世界中の音楽ファンや業界関係者にインパクトを与えた。<ForEVER CONNECT PCF U.S. FANMEET 2025>の詳細は今後、主催であるKonnect’d Entertainmentのオフィシャルサイト、SNSで発表予定だ。◆ ◆ ◆■小波津志コメントForEVER CONNECT PCF U.S. FANMEET 2025が発表されました。U.S TOURを経て、またお会いできる機会を作ることができ、本当に嬉しく思います!前回のライブツアーでは行けなかった都市にも行く予定になっているので、皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています!2025年の素敵な思い出を作りましょう!◆ ◆ ◆