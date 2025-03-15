【コーラルS】吉村誠騎乗 アドバンスファラオが逃げ切…ヤマニンウルスは3着まで

3月15日、阪神競馬場で行われた11R・コーラルステークス（L・4歳上オープン・ダ1400m）は、吉村誠之助騎乗の7番人気、アドバンスファラオ（牡5・栗東・森秀行）が勝利した。1/2馬身差の2着にテイエムリステット（牡4・栗東・秋山真一郎）、3着に1番人気のヤマニンウルス（牡5・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:24.2（良）。

2番人気で坂井瑠星騎乗、サルヴァトーレ（牡5・美浦・和田正一郎）は、8着敗退。

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代打騎乗で結果を残す

吉村誠之助騎乗の7番人気、アドバンスファラオがしぶとく逃げ切った。西村淳也騎手落馬負傷による急遽の代打となった吉村誠之助騎手がきっちり結果を残した。直線では粘りに粘って押し切る、しぶとい走りを引き出した。また、1番人気に推されたヤマニンウルスは最後の最後にエンジンがかかったような走りで3着まで。

アドバンスファラオ 22戦5勝

（牡5・栗東・森秀行）

父：American Pharoah

母：Fair Huntress

母父：Tiznow

馬主：久保田典秀

生産者：John D. Gunther & American Pharoah Syndicate

【全着順】

1着 アドバンスファラオ

2着 テイエムリステット

3着 ヤマニンウルス

4着 フルム

5着 バトゥーキ

6着 アルムブラーヴ

7着 モズミギカタアガリ

8着 サルヴァトーレ

9着 コパノニコルソン

10着 マルモリスペシャル

11着 ケイアイシェルビー