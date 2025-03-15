¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬Í½Áª¤ÇÌö¿Ê¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤Î¥í¡¼¥½¥óÂç¼ºÂÖ¤Ç¡Ö²á¾êÉ¾²Á¤Î´üÂÔ³°¤ì¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£±£¶Æü·è¾¡¡Ë¤ÎÍ½Áª¤¬£±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤¬£µÈÖ¼ê¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¾º³Ê¤òÁè¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î£±£¸°Ì¤ÇÁá¡¹¤ËÇÔÂà¤¹¤ëÂç¼ºÂÖ¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÃæÃÄ¥Á¡¼¥à¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¶¯¹ë¤Ë¿©¤¤¹þ¤à²÷Áö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¾º³ÊÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÀÓÉÔÂ¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤¬¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤é¼ÂÎÏ¤Îº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥·¥ó¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¤ì¤º¡¢¥¿¥¤¥à¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¤Ó¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£±£¸°Ì¤Ç£Ñ£±ÇÔÂà¡£ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î¼ºÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Æ±Î½¤À¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö£±ÀïÌÜ¤È¤Ï¤¤¤¨µîÇ¯¤âÅÓÃæ¤«¤é¥ì¡¼¥¹½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤³¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¥í¡¼¥½¥ó¤Ï²á¾êÉ¾²Á¤Î´üÂÔ³°¤ì¤ä¤Ê³ÑÅÄ·¯¤¬²Ä°¥¤½¤¦¤ä¤ï¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥í¡¼¥½¥ó¤ò£Ò£Â£Ò¤Ë¤¢¤²¤Æ³ÑÅÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡×¡Ö¾º³Ê¤·¤¿¥í¡¼¥½¥ó¤È»ÄÎ±¤·¤¿³ÑÅÄ¡¢ÌÀ°Å¤¬µÕ¡×¡ÖÃÙ¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¤³¤È¥í¡¼¥½¥ó¡¢Á´¤¯¥¿¥¤¥à½Ð¤ëµ¤ÇÛ¤Ê¤¤¤·ÌäÂê³°¤À¤í¤³¤ì¡×¤Ê¤É¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬³ÑÅÄ¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Î³«ËëÀï¤Ç¤Î²÷Áö¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£