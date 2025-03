YSCCがJFLで12年ぶり白星、萱沼弾1発でマルヤスを下す　2季ぶり優勝目指す盟主Hondaはまたも…【JFL第2節】

15日、日本フットボールリーグ(JFL)第2節の2試合が行われた。◆マルヤス 0-1 YSCC昨季J3のY.S.C.C.横浜は開幕戦でHonda FCとゴールレスドロー。今節もvs実業団でFCマルヤス岡崎のホームに乗り込んだなか、30分過ぎから劣勢を強いられ、前半を0-0で凌ぎ切る。それでも59分、ゴール正面でこぼれ球に詰めた萱沼優聖がネットを揺らして先制点。YSCCにとってJFLで12年ぶりの得点である。この1点を守り抜き、敵地でウノゼロ勝利となった。

◆Honda 0-0 V大分一方、JFLの盟主たるHondaは、YSCCとの開幕戦に続いて今節もゴールレスドロー。ホームにヴェルスパ大分を迎えたなか、前半から一貫して攻勢も、最後まで1点が遠かった。HondaとV大分の対戦は昨季から3試合連続で「0-0」。2季ぶり優勝を目指すHondaだが、依然として得点力に課題を抱えている印象だ。◆第2節3月15日(土)FCマルヤス岡崎 0-1 Y.S.C.C.横浜Honda FC 0-0 ヴェルスパ大分3月16日(日)[13:00]ブリオベッカ浦安・市川 vs クリアソン新宿いわてグルージャ盛岡 vs レイラック滋賀ミネベアミツミFC vs FCティアモ枚方沖縄SV vs ラインメール青森アトレチコ鈴鹿 vs 横河武蔵野FC[14:00]飛鳥FC vs ヴィアティン三重