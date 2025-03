ドジャースの球団公式インスタグラムが15日に更新され、ブレーク・スネル投手(32)が日本のコンビニで大谷翔平投手(30)と“対面”する様子が公開された。

「When you see an ad for Shohei(翔平の広告を見た時)」のキャプションとともに投稿された動画には、スネルが日本の大手コンビニ「ファミリーマート」を訪れた時の様子が収められていた。スネルは「おむすび二刀流、解禁。」キャンペーンに起用された大谷のポップを見て微笑むなどリラックスした様子だった。

この投稿には「彼(大谷)はどこにでもいるね」「日本のおむすびアンバサダーなんです」などのコメントが寄せられていた。

スネルは通算76勝、サイ・ヤング賞2度の実力派左腕でこのオフにジャイアンツから5年総額1億8200万ドル(約273億円)でドジャースにFA移籍した。16日のドジャース―阪神戦でも先発マウンドに上がる。