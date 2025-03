フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『天気予報のような恋愛〜A Breeze of Love〜』を29日0時から独占見放題配信する。『天気予報のような恋愛〜A Breeze of Love〜』このドラマは、『ひかり男子高校生徒会』を制作したWHY NOTメディアと、『Blueming〜君に染まる』『変人上司に振り回されてます』などを手掛けるウェブトゥーン制作会社・KENAZがタッグを組み、2023年に共同制作された作品。

晴れ渡る日に突然降りだす夕立のように、予測できない恋愛感情に振り回され、もどかしくも甘く優しい2人の世界を描いた瑞々しい恋物語だ。繊細な感情描写で、異なるタイプの2人の青春ロマンスが展開される。不眠症の復学生ドンウクを演じるのは、アイドルグループ「THE MAN BLK」出身で、歌手や俳優として活躍中のシン・ジョンユ。長身で柔らかな外見を持ちながらも、慢性的な不眠に悩まされているため神経質で他人を寄せ付けないドンウクをクールに好演している。一方、注目の新鋭ウ・ジハンが演じるドヒョンは、体育学科在学中でバスケットボール部の主将を務める熱血男子。全てのことにまっすぐ突き進んでいくドヒョンの純粋さを、初々しい魅力で表現する。また、劇中のOST(オリジナルサウンドトラック)にも参加し、甘い歌声を披露している。○■ストーリー大学でバスケ部の主将を務めるイ・ドヒョン(ウ・ジハン)。真剣にバスケの練習をしているが、チームは交代要員が1人だけという心もとない状況だった。そこで、同じ部のキム・ヘイン(イ・ソビン)は目前に迫る決勝戦のためにパン・ドンウク(シン・ジョンユ)を連れてくる。ドンウクは事情により休学しており、復学したばかりだった。しかし、ドンウクを見たドヒョンは明らかに不快そうな顔をする。実は、2人は高校時代の同級生だったのだ。ドヒョンはドンウクを嫌っており、バスケ部に迎えるのを渋る。一方のドンウクは、普段人を寄せつけない雰囲気を放っているにも関わらず、なぜかドヒョンのそばにいようとする。かつて、2人は一緒にバスケをするほど仲がよく、心を通わせていたのだが…。高校時代に出会ったドンウクとドヒョン。お互いに好感情だったはずが、その関係は突然の終わりを迎えてしまう。それから5年が経ち、偶然にも大学で再会したことからまた感情が動き出して…。ひょんなことからドヒョンの家で一緒に過ごすことになった2人の距離は急接近。酷い不眠症に悩むもなぜかドヒョンのそばでは眠気に逆らえないドンウクと、そんなドンウクとは反対に彼の隣だとドキドキして眠れないドヒョン。違う理由で眠れない2人の甘酸っぱい恋の行方は…。【編集部MEMO】FODでは、『僕の指先に君の温度が触れるとき』『Gray shelter 〜灰色の気流〜』『Blossom Campus(ブロッサム・キャンパス)』『BUMP UP BUSINESS〜恋するバックステージ〜』『恋の株価は上昇中!? 〜STOCK STRUCK〜』『深夜2時のシンデレラ』『ロマンス by ロマンス』『ああっ!僕のアシさま』『恋愛至上主義区域』『スターストラック』『JunとJun』『僕らの恋は授業中です2』『君の唇を噛みたい』『俺は恋愛なんか求めてない!』といった韓国ドラマを配信している。(C)WHYNOT MEDIA Co., Ltd