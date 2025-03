人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から、続編の公開を予定しているディズニー映画『ズートピア』のくじが初登場!

「ニック」と「ジュディ」のフィギュアやアロハシャツ、シリコンアイストレーなど『ズートピア』の世界観が楽しめるアイテムがラインナップされています。

Happyくじ ディズニー「ズートピア」

© Disney

価格:1回790.90円(税込)

発売⽇:2025年4月11日(金)から順次発売

販売店舗:セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウン

※一部取り扱いのない店舗もございます

※店舗へのお問い合わせはお控えください

※セブン‐イレブンは店舗によって12日(土)、13日(日)以降の発売になる可能性がございます

景品内容:全10等級+Last賞

人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」

そんな「Happyくじ」から、国内興行収入76億円を記録し、今冬続編となる『ズートピア2』の公開を予定しているディズニー映画『ズートピア』のくじが登場☆

目玉はA賞『ニック&ジュディ セルフィーフィギュア』

『ズートピア』のトレーラー映像で話題となった「ニック」と「ジュディ」を象徴する「セルフィーポーズ」のフィギュアです!

そのほか、アイスキャンディー型のアクリルキーホルダーなど、全10等級+Last賞が展開されます。

くじ発売同日よりセブン‐イレブンの店内マルチコピー機にて、『ズートピア』のランダムポストカードが発売予定。

「ニック」と「ジュディ」やその仲間たちの印象的なシーンがポストカードになって登場します。

第1弾〜第4弾で全24種のポストカードをラインナップ。

A賞:ニック&ジュディ セルフィーフィギュア(全1種)

© Disney

サイズ:全高約20cm

A賞は、『ズートピア』のトレーラー映像で話題となった「ニック」と「ジュディ」を象徴する「セルフィーポーズ」のフィギュア。

全高約20cmと存在感のある大きさで、毛並みなども丁寧に表現されたスペシャルなフィギュアです。

アイスキャンディー型の台座も可愛い!

© Disney

「ニック」が持つスマホは取り外し可能で、いつでもどこでも「ニック」と「ジュディ」の自撮り風の写真を撮影できます◎

B賞:アロハシャツ(全2種)

© Disney

サイズ:フリー

B賞は、「ニック」のトレードマークでもあるアロハシャツ。

サイズはフリーで、2種類の柄がラインナップします。

グリーンのアロハシャツは「ニック」とお揃いのデザインで、一面に葉っぱの模様があしらわれています!

© Disney

白のアロハシャツは、「ジュディ」や「ニック」、ロゴなどの賑やかな総柄デザインに。

落ち着いた色合いで、大人っぽく着こなせます◎

C賞:サガラ刺繍ポーチ(全3種)

© Disney

サイズ:約H16✕W23cm

C賞はコスメや小物類の収納にぴったりなポーチ。

もこもことしたサガラ刺繍で表現され、立体感があります!

© Disney

ビビッドなカラーの「ジュディ」や「ニック」デザインに、

© Disney

「ジュディ」と「ニック」が仲良く走っている躍動感たっぷりなデザインなど全部で3種類の展開。

背面に、ニンジンやアイスキャンディー、警察バッジなどのモチーフもあしらわれています☆

D賞:アイスキャンディートレー(全2種)

© Disney

サイズ:約H10.7×W19.5×D3cm

D賞には、劇中で「ニック」とかつての相棒「フィニック」が作っていたアイスキャンディーをモチーフにしたトレー。

付属の棒とジュース等でアイスキャンディーが作れます!

© Disney

「ジュディ」と「ニック」の2種類がラインナップ。

それぞれ劇中のアイスキャンディーと同様に「フィニック」の足跡型も作れます!

E賞:エコバッグ(全2種)

© Disney

サイズ:約H49×W29cm

E賞は、お買い物時に欠かせないエコバッグで、2種類のデザインが登場。

ひとつは、ズートピア警察署の受付担当のチーター「クロウハウザー」デザイン☆

© Disney

黄色が基調で、大好物のドーナッツがモチーフになっています。

© Disney

もうひとつは、「ニック」と「ジュディ」デザイン。

「ジュディ」が「ニック」に抱きつく、微笑ましいアートが施されています!

© Disney

どちらも裏面は総柄デザインになっていて、表面と裏面で違った表情が楽しめます。

© Disney

さらに収納袋付きなのもうれしいポイントです。

F賞:スマホハンドストラップ(全3種)

© Disney

サイズ:【ハンドストラップ】約H9×W11cm以内、【ストラップシート】約H3.5×W5.5cm、【チャーム】約H4×W4cm以内

F賞は、スマホハンドストラップ。

ストラップシートをスマホとケースの間に挟んでセットして使う便利なアイテムで、キャラクターデザインのチャームがアクセントに!

© Disney

「ジュディ」、「ニック」、

© Disney

「フィニック」の3種類がラインナップ。

ハンドストラップ部分はそれぞれをイメージしたカラーになっています。

G賞:アクリルキーホルダー(全9種)

© Disney

サイズ:約7cm角内

G賞はアクリルキーホルダー。

全9種類と豊富なデザイン展開です◎

© Disney

ユニークなアイスキャンディー型はファン必見です。

© Disney

「ジュディ」と「ニック」デザインはもちろん、

© Disney

かわいい幼少期の姿まで☆

© Disney

ロゴが大きくデザインされたキーホルダーも。

© Disney

キャラクターアートは劇中そのままのアートや、

© Disney

フェルトのようにもこもこで表現されたデフォルメタッチのアートまで。

© Disney

どれもかわいく、バッグやポーチなどに付けて持ち歩きたくなるデザインです。

© Disney

それから「ヤックス」や「ベルウェザー副市長」、「フラッシュ」など、様々なキャラクターがデザインされたユニークなキーホルダーもラインナップされています。

H賞:カードホルダー&カードセット(全6種)

© Disney

サイズ:【カードホルダー】約W7.4✕H14.2cm、【カード】W5.4×H8.6cm

H賞は、カードホルダーとカードのセット。

© Disney

カードは写真風にデザインされ、下部にはサインも。

© Disney

またカードホルダーのフレームのデザインも、キャラクターに合わせたものになっています。

© Disney

カードには劇中に登場するシーンがデザインされ、思わずクスッと笑ってしまうかわいらしいものも!

© Disney

キーホルダー付きなので、バッグなどにつけて楽しめます☆

© Disney

存在感もあるので、バッグなどにつければ注目を集めること間違いなしです。

I賞:ステッカーアルバム(全5種)

© Disney

サイズ:約H14.8×W42cm

© Disney

I賞は、ステッカーアルバム。

© Disney

5種類のデザイン展開で、「ジュディ」や「ニック」デザインから、

© Disney

『ズートピア』のお馴染みのアート、

© Disney

「レオドア・ライオンハート市長」やズートピア警察署長の「ボゴ」など、様々なキャラクターがデザインされたものまで☆

© Disney

アルバムを開くと、たくさんのステッカーが入っています。

ロゴや、デフォルメされたキャラクターのステッカーなど、どれも素敵!

J賞:缶バッジセット(全7種)

© Disney

サイズ:約φ5.6cm

© Disney

J賞は、缶バッジ。

© Disney

2つセットの缶バッジで、洋服やバッグ、帽子などにつけてもかわいい☆

© Disney

缶バッジも劇中のワンシーンを切り取ったデザインになっています。

© Disney

セットになっているキャラクターの組み合わせも様々!

© Disney

どの組み合わせも愛らしさ満点◎

© Disney

警察官になった「ニック」と、「ジュディ」の組み合わせは感動的です。

Last賞:ニック&ジュディ ぬいぐるみセット(全1種)

© Disney

サイズ:【ニック】全高約60cm、【ジュディ】全高約49.5cm

Last賞は「ニック」と「ジュディ」のぬいぐるみセット。

Last賞は最後のくじをひいた方にその場でプレゼント!

劇中のラストシーンで登場する、警察官のコスチュームを着た「ニック」と「ジュディ」のふわふわとした大きなぬいぐるみです。

ビシッと立った姿もカッコイイ☆

ディズニー映画『ズートピア』の世界観が堪能できるHappyくじは全10等級+Last賞で登場。

2025年4月11日(金)より、セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて順次発売される、Happyくじ ディズニー「ズートピア」の紹介でした☆

© Disney

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

