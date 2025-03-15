ÌÀÂç¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡¢¹â¿Ü¡õÂçÀî¤¬ÎÏÅê
¡¡¡þ¥¢¥ÞÌîµå¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÌÀÂç4¡½3»°É©½Å¹©East¡Ê2025Ç¯3·î15Æü¡¡ÌÀÂçG¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³ÇÆ¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¹â¿ÜÂç²í¡Ê4Ç¯¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï3²ó¤òÅê¤²¤ÆËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¡¢±¦¥Ò¥¸¤ò¸Î¾ã¤·¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥¢¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï140¥¥í¸åÈ¾¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¬¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¶¯¤¢¤ê¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬9²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤¿ÂçÀî»ü±Ñ¡ÊÆ±¡á¾ïÁí³Ø±¡¡Ë¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬150¥¥íÄ¶¤¨¡£ÂÐÀï¤·¤¿ÁáÂçÁ°¼ç¾¤Î°õ½ÐÂÀ°ìÊá¼ê¤Ï¡Ö¹â¿Ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É»ü±Ñ¡ÊÂçÀî¡Ë¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ä¤¬¸å¤í¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÁê¼ê¤Ï¤¤¤ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂçÀî¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÀä»¿¡£µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÌÀÂçOB¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿ÉðÅÄ°ì¹À»á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±º¸Â¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤ò½¤Àµ¡£ÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤ÆÄã¤á¤Ë¤â¿¤Ó¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à»³ËÜ°ìÆÁ¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¹â¤á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¾¡¼¥ó¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀî¤ÎÅêµå¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂçÀî¤ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤¬º£°æ±Ñ¼÷¡Ê4Ç¯¡á¾¾¾¦³Ø±à¡Ë¡£3²ó¤ËÈ¿·â¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢7²ó¤Ë¤ÏµÕÅ¾¤È¤Ê¤ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¡£·ÑÂ³¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£