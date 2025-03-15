È÷ÃßÊÆ¤ÎÍî»¥²Á³Ê¸øÉ½¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¤¤Ä²¼¤¬¤ë¡©¡ÖÎ®ÄÌÃÊ³¬¤Ç¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¡×¡Ö°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤Ï½Ð¤ë¤¬¸ÂÄêÅª¡×2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ¡Únews23¡Û
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡×¤ÎÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¡£14Æü¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Æþ»¥¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¾å¤¬¤ë¥³¥á²Á³Ê¤Ë¡Ö°ìÈÖº¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë°û¿©Å¹Å¹Ä¹
¥³¥á²Á³Ê 1Ç¯¤Ç2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¡ÖÃÍ¾å¤²¤ò¤Î¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×
ÅÔÆâ¤ÎÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£ ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë ¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤´ÈÓ¤¬É¾È½¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£¡Ø¤´¤Ï¤ó¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¡Ù¤¬¥¦¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÖºä¤ä¤²¤óÄâ ±ÊÌî²í¾¼¼ÒÄ¹
¡Ö(¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¡Ë£²³ä¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì²ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÍÃÊ¤Ã¤Æ²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖº¤¤ë¡×
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢ 2024Ç¯2·î¤´¤í¤Ë¤Ï5¥¥í¤¢¤¿¤ê2000±ßÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖºä¤ä¤²¤óÄâ ±ÊÌî²í¾¼¼ÒÄ¹
¡Ö¤â¤¦¡ÊÃÍ¾å¤²¤ò¡Ë¤Î¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ¤ª¤«¤ï¤ê¼«Í³¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¿®ÍÑ´Ø·¸¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
È÷ÃßÊÆ Íî»¥²Á³Ê¤ò¸øÉ½ ÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ º£¸å¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï
Ä¹°ú¤¯¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢ ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¡×¤ò»Ô¾ì¤ËÊü½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£ 14Æü¸á¸å¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Æþ»¥¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£Âó ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã
¡ÖÍî»¥¿ôÎÌ¤Ï14Ëü1796¥È¥ó¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤¬¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¼ûµë¤Ï°ìÄêÄøÅÙ²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
Êç½¸¤µ¤ì¤¿15Ëü¥È¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Î¤¦¤Á¡¢Íî»¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó14Ëü2000¥È¥ó¡£
Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢¸¼ÊÆ60¥¥íÅö¤¿¤ê2Ëü1217±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿3·îÃæ¤Ë¤âÄÉ²Ã¤Ç7Ëü¥È¥ó¤ÎÆþ»¥¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëº£¸å¤Î¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡© 2¿Í¤ÎÀìÌç²È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§ÅÔµÜÂç³Ø ¾®Àî¿¿Ç¡½õ¶µ
¡ÖÍî»¥²Á³Ê¤Ï2024Ç¯10·î¤Î½¸²Ù¶È¼Ô¤«¤é²·¤Ø¤ªÊÆ¤òÇä¤Ã¤¿ÁêÂÐ¼è°ú²Á³Ê¤ò¾¯¤·²¼²ó¤ë¿å½à¡£²áÇ®¤·¤¿¶È¼Ô´Ö¤ÎÎ®ÄÌÃÊ³¬¤Ç¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
4·î¾å½Ü¤Ç¸À¤¨¤Ð5¥¥í¤¢¤¿¤ê3800±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢5·î°Ê¹ß¤Ë¤Ï5¥¥í¤¢¤¿¤ê3600±ßÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ä
»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê °ð³À¸øÍº ¸¦µæÍý»ö
¡ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤«¤é¤·¤¿¤È¤¤Ë15Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢700Ëü¥È¥ó¤È¤¤¤¦¡ÊÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Î¡Ë¾ÃÈñÎÌ¤«¤é¤¹¤ë¤È2¡óÄøÅÙ¤Ç¤¹¤Î¤Ç°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¸ÂÄêÅª¡£2¡Á300±ß¤°¤é¤¤¤ÎÄã²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î,
Åìµþ,
°ËÅì»Ô