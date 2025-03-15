±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬°Õ¼±¤¹¤Ù¤Ž¢²¾ÄêË¡Ž£¤Î¹Í¤¨Êý
±Ñ¸ì¤Î¡Ö²¾ÄêË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡Ê²èÁü¡§¤Õ¤ß¡¿PIXTA¡Ë
¡Ö¸½ºß·Á¤¬Ì¤Íè¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö²¾ÄêË¡¤Ç½õÆ°»ì¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡×¡Ä¡Ä¡£¡Ö±ÑÊ¸Ë¡¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¸ø¼°¤Î¡È¤Ê¤¼¡©¡É¡×¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ»á¤Ë¡¢¸ø¼°¤ò¡Ö¸ì¸»¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤½¤Î¸ø¼°¤Î¡ÖÀ®¤êÎ©¤Á¡×¤«¤é³Ø¤ÖÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾ÄêË¡¤È½õÆ°»ì¡½¡½½õÆ°»ì¤Î¡ÖÏÃ¼Ô¤Î¼ç´Ñ¡×¤¬¡¢²¾ÄêË¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤ËÂ¨Åú¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö²¾ÄêË¡¤Î°ìÈÖ¤Î¥«¥®¤Ï²¿¤«¡©¡×
if¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¾¯¤·´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ëif¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢if¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤²¾ÄêË¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢if¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¾ÄêË¡¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÎãÊ¸¤Ëif¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾ÄêË¡¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
If he is free, he will come to the party.
¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×
²¾ÄêË¡¤Î°ìÈÖ¤Î¥«¥®¤Ï½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢²¾ÄêË¡¤Ï½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¾ÄêË¡¤Î¥«¥®¤Ï½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°¤ò´Ý°Åµ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£²¾ÄêË¡²áµî¤Ç¤Ï½õÆ°»ì¤ò²áµî·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¤Ç¤Ï½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤Î¸å¤í¤Ëhave Vp.p.¡Ê²áµîÊ¬»ì¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡Ä¡Ä¤Èµ¡³£Åª¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÊÍý²ò¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¾ÄêË¡¤Ç¡¢½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¡¢²¾ÄêË¡¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò½Ö»þ¤Ë¤«¤®Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
An honest politician would not break their promises.
¡ÖÀ¿¼Â¤ÊÀ¯¼£²È¤Ê¤é¤ÐÌóÂ«¤òÇË¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡¢ªºÇ¶á¤ÏÀº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢his/her¤Ç¤Ï¤Ê¤¯their¤ò»È¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤
ÎãÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¼ç¸ì¤Ë¡Ö¡Á¤Ê¤é¤Ð¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤ÏÉÔÄê»ì¤äÁ°ÃÖ»ì¤Ê¤É¤Ë¡Ö¡Á¤Ê¤é¤Ð¡×¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä´Ý°Åµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
²¾ÄêË¡¤È½õÆ°»ì¤¬¤Ê¤¼·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤äÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½õÆ°»ì¤È²¾ÄêË¡¤Î¶¦ÄÌÅÀ
Îò»ËÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢½õÆ°»ì¤ÎÈ¯Ã£¤È¸½Âå±Ñ¸ì¤Î²¾ÄêË¡¤ÎÀ®Î©¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ÕÌ£¤Îº¬´´¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬É¬Á³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½õÆ°»ì¤Îº¬´´¤Ï¡ÖÏÃ¼Ô¤Î¼ç´Ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¿äÎÌ¡×¤Ï¡¢will¡Ö¡Á¤À¤í¤¦¡×¡¢may¡Ö¡Á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢can¡Ö¡Á¤Ç¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Á´¤ÆÏÃ¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¾ÄêË¡¤Îº¬´´¤â¡ÖÏÃ¼Ô¤Î¼ç´Ñ¡×¤Ç¤¹¡£²¾ÄêË¡¤Ï¡Ö¤â¤·¡Á¤Ê¤é¡¢¡Ä¡Ä¤Ê¤Î¤Ë¡×¤È¡¢¡Ö¸½¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÏÃ¡×¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤Î¼ç´ÑÅª¤Ê²¾Äê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¤·Èà¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡×¤Ï¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÀÎ¤Î±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡¢Æ°»ì¤òÊ£»¨¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç²¾ÄêË¡¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾ÄêË¡ÀìÍÑ¤ÎÆ°»ì¤Î³èÍÑ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸À¸ì¤ÏÃ±½ã²½¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¾ÄêË¡¤ÎÆ°»ì¤ÎÊ£»¨¤ÊÊÑ²½¤¬¾Ã¤¨¡¢Æ°»ì¤Î²áµî·Á¤ÈÆ±¤¸·Á¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¡¢½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤¬²¾ÄêË¡¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî·Á¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö²áµî·Á¡á¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½Âå±Ñ¸ì¤Î²¾ÄêË¡¤Ï¡¢½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤ò»È¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½õÆ°»ì¤È²¾ÄêË¡¤¬¡ÖÏÃ¼Ô¤Î¼ç´Ñ¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢½õÆ°»ì¤ò²¾ÄêË¡¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Á³À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£½õÆ°»ì¤ËÃí°Õ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢²¾ÄêË¡¤Ï´ÊÃ±¤Ë¹¶Î¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²¾ÄêË¡²áµî/²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¡½¡½²áµî·Á¤¬»ý¤Ä¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤¬²¾ÄêË¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¼¡¤ÎÊ¸¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡If he is free, he will come to the party.
¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×
¢If he were free, he would come to the party.
¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî
¾å¤ÎÎãÊ¸¤Ç¤ÏÃ±¤Ëif¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²¼¤ÎÎãÊ¸¤Ç¤Ï²¾ÄêË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È°ã¤¤¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤Ê¸¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾ÄêË¡¤ÎÍý¶þ¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð°ã¤¤¤â¤ï¤«¤ê¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Ê¬¤±¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï²¾ÄêË¡²áµî¤Î»È¤¤Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£²¾ÄêË¡¡Ö²áµî¡×¤È¤¤¤¦ÍÑ¸ì¤¬¾¯¤·Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ü ²¾ÄêË¡²áµî
¡á²áµî·Á¤ò»È¤¤¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Î²¾Äê/ÌÑÁÛ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î
If S¡ì ²áµî·Á, S would ¸¶·Á¡¡
¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤·¡Á¤Ê¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¡Ä¡Ä¤À¤í¤¦¤Ë¡×
¢¨1 would°Ê³°¤Î½õÆ°»ì²áµî·Á¡Êcould¤Ê¤É¡Ë¤â²Ä
¢¨2 Ê¸Ì®¼¡Âè¤Ç¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ê¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¤é¡Ë¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë
²áµî·Á¤ò»È¤¤¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤²¾Äê/ÌÑÁÛ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî·Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾ÄêË¡²áµî¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£½õÆ°»ì¤Î²áµî·Áwould¡Êcould¤Ê¤É¤â²Ä¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤¬Ã±½ã¤Ê²áµî¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡×¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤ò¡¢¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½õÆ°»ì¤Ï¡ÖÏÃ¼Ô¤Î¼ç´Ñ¡×¤Ç¤¹¡£½õÆ°»ì¤ò²áµî·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸½¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÏÃ¼Ô¤Î²¾Äê¤äÌÑÁÛ¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
If I had more money, I could buy a new car.
¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤·¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢
¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤¨¤ë¤Î¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî
¢ª¼ÂºÝ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤¨¤Ê¤¤
¡Ê¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢had/could¤È²áµî·Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÀ©¤ò¸å¤í¤Ë¤º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡¤ÎÎãÊ¸¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
If I were you, I would go to the party.
¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤·»ä¤¬·¯¤Ê¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî
¢ª¼ÂºÝ¤Ï·¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤
was¤Ç¤Ï¤Ê¤¯were¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾ÄêË¡¤Ç¤Ï¼ç¸ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯were¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£I/she/he¤Ê¤É¤¬¼ç¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢were¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¯¤À¤±¤¿É½¸½¤Ç¤Ïwas¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïwere¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¼Â¤Ï¡¢were¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀÎ¤Î±Ñ¸ì¤Î²¾ÄêË¡¤ÎÌ¾»Ä¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¼¡¤ÎÊ¸¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¡¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡If he is free, he will come to the party.
¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×
¢ªÈà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬¸½¼Â¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä
¡¤Ï»þÀ©¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤ÎÏÃ¤ò¸½ºß·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÏÃ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤¬¥Ò¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¡×¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¸½¼Â¤Ëµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¢¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢If he were free, he would come to the party.
¡Ö¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¤³¤ì¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî
¢ªÈà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤¤
¢¤Ï»þÀ©¤ò²áµî¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤·Èà¤¬¥Ò¥Þ¤Ê¤é¡×¤È¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤²¾Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈà¤Ï¥Ò¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢ÏÃ¼Ô¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡×¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
½õÆ°»ì¤Î²áµî·Á¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡×¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÎ¾¼Ô¤Ë¤ÏÆ±¤¸´¶³Ð¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
Îã¤¨¤Ð¼¡¤ÎÉ½¸½¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½õÆ°»ì¤Î²áµî·Ácould¤ò»È¤¤¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Could you speak a little more slowly?
¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢could¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦²¾Äê¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ÎÄã¤µ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Õ¶¶Ê¤ÊÊ¬¡¢ÃúÇ«¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤âÃúÇ«É½¸½¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿´ÍýÅª¤Êµ÷Î¥¡×¡Ö¸½¼Â¤«¤é¤Îµ÷Î¥¡×¤ÏÈó¾ï¤ËÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ìÊâ°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤·¤¿´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¤Î»È¤¤Êý
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡ü ²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¡á²áµî´°Î»·Á¤ò»È¤¤¡¢¡Ê²áµî¡Ë¤Î²¾Äê/ÌÑÁÛ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î
If S¡ì ²áµî´°Î»·Á, S would have Vp.p.
¡Ö¡Ê²áµî¡Ë¤â¤·¡Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê²áµî¡Ë¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡×
¢¨would°Ê³°¤Î½õÆ°»ì²áµî·Á¡Êcould¤Ê¤É¡Ë¤â²Ä
²áµî´°Î»·Á¤ò»È¤¤¡¢¡Ê²áµî¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤²¾Äê/ÌÑÁÛ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî´°Î»·Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¾ÄêË¡²áµî´°Î»¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î¸½¼Â¤«¤éµ÷Î¥¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²áµî·Á¢ª²áµî´°Î»·Á¡×¡Öwould¢ªwould have Vp.p.¡Ê²áµîÊ¬»ì¡Ë¡×¤È¡¢²áµî·Á¤ò¤µ¤é¤Ë²áµî¤Î·Á¤Ë¤º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
If he had not been busy, he would have come to the party.
¡Ö¡Ê²áµî¡Ë¤â¤·Èà¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê²áµî¡Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî´°Î»
¢ª¼ÂºÝ¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿
would¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëcould¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Öcould¢ªcould have Vp.p.¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Á¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
If I had had more money, I could have bought a new car.
¡Ö¡Ê²áµî¡Ë¤â¤·¤â¤Ã¤È¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê²áµî¡Ë¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤¨¤¿¤Î¤Ë¡×¡¡²¾ÄêË¡²áµî´°Î»
¢ª¼ÂºÝ¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¼Ö¤òÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ê¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ê²áµî¡Ë+¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤Î²¾Äê
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¡Á¤Ê¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¡Ä¡Ä¤À¤í¤¦¤Ë
¡ü¡Ê²áµî¡Ë¡Á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê²áµî¡Ë¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë
Ê¸Ì®¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤È¡Ê²áµî¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
If I had studied harder then, I would be happier now.
¡Ö¡Ê²áµî¡Ë¤â¤·¤¢¤Î¤È¤¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤À¤í¤¦¤Ë¡×¡¡¡Ê²áµî¡Ë+¡Ê¤¤¤Þ¡Ë
¢ª¼ÂºÝ¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¹¬¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡Ê¡Ø±ÑÊ¸Ë¡¤Ï¸ì¸»¤«¤é³Ø¤Ù¡ª¡Ù¤è¤ê¡Ë
Á°È¾ÉôÊ¬¤Ïhad studied¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê²áµî¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾Äê¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾ÉôÊ¬¤Ïwould be¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë²¾Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÏÊÕ ÍºÂÀ ¡§ ¥Þ¥Ê¥Ó¥á¥¤¥ÈÂåÉ½¡Ë