「現在形が未来を意味するのはなぜ?」「仮定法で助動詞を使うのはなぜ?」……。「英文法の本質」とは、このような「公式の“なぜ?”」が理解できることです。英語講師の渡辺雄太氏に、公式を「語源」、すなわちその公式の「成り立ち」から学ぶ方法を解説してもらいます。

※本稿は『英文法は語源から学べ!』から一部抜粋・編集したものです。

仮定法と助動詞――助動詞の「話者の主観」が、仮定法につながった

皆さんは、次の質問に即答できますか。

「仮定法の一番のカギは何か?」

ifと答えた方は、残念ながら少し間違っています。たしかにifが使われることは多いですが、ifが使われない仮定法もたくさんあります。また、ifに注目するだけでは仮定法の本質を見失ってしまいます。次の例文にifはありますが、仮定法は使われていません。

If he is free, he will come to the party.

「もし彼がヒマなら、パーティーに来るだろう」

仮定法の一番のカギは助動詞の過去形です。ほとんどの場合、仮定法は助動詞の過去形を伴います。しかし、「仮定法のカギは助動詞の過去形である」という公式を丸暗記するだけでは不十分です。仮定法過去では助動詞を過去形にして、仮定法過去完了では助動詞の過去形の後ろにhave Vp.p.(過去分詞)をつなげて……と機械的に処理するだけでは、本質的な理解にはつながりません。

仮定法で、助動詞の過去形が使われている背景を理解することが重要です。それができていないと、うまくアウトプットできないばかりか、長い文章で次のような文に出くわしたとき、仮定法のにおいを瞬時にかぎ分けることが難しいと思います。

An honest politician would not break their promises.

「誠実な政治家ならば約束を破らないだろう」

→最近は性差をなくすため、his/herではなくtheirを使うことも多い

例文では、主語に「〜ならば」という意味が込められています。他には不定詞や前置詞などに「〜ならば」の意味が込められることもあり、ひとつひとつ丸暗記するのは大変です。

仮定法と助動詞がなぜ結びついたのか? その背景や理由を知ることで、理解を深める必要があります。

助動詞と仮定法の共通点

歴史的に見て、助動詞の発達と現代英語の仮定法の成立には、つながりがあります。両者の結びつきは偶然ではありません。意味の根幹に目を向ければ、その結びつきが必然であることがわかります。

助動詞の根幹は「話者の主観」です。たとえば「推量」は、will「〜だろう」、may「〜かもしれない」、can「〜でありうる」など、全て話者の頭の中の出来事です。

一方、仮定法の根幹も「話者の主観」です。仮定法は「もし〜なら、……なのに」と、「現実に反するありえない話」を表現するものです。「現実に反するありえない話」は、話者の主観的な仮定です。例えば、「もし彼がいれば、手伝ってくれるだろうに」は、話者の頭の中の出来事です。客観的な現実ではないのです。



(『英文法は語源から学べ!』より)

昔の英語では、動詞を複雑に変化させることで仮定法を表現していました。仮定法専用の動詞の活用が存在していたのです。しかし、大まかにいって、言語は単純化する方向に変化します。その結果、仮定法の動詞の複雑な変化が消え、動詞の過去形と同じ形をとるようになりました。その過程の中で、助動詞の過去形が仮定法と結びついたのです。過去形が使用されたのは、「過去形=現実からの距離」を表現するためだと考えられます。現代英語の仮定法は、助動詞の過去形を使うだけなので、非常にシンプルです。

このように、助動詞と仮定法が「話者の主観」という共通項を持つことがわかれば、助動詞を仮定法に使用する必然性が見えてくるはずです。助動詞に注意を向ければ、仮定法は簡単に攻略できます。

仮定法過去/仮定法過去完了――過去形が持つ「現実からの距離」が仮定法につながった

次の文を見比べてください。

If he is free, he will come to the party.

「もし彼がヒマなら、パーティーに来るだろう」

If he were free, he would come to the party.

「もし彼がヒマなら、パーティーに来るだろうに」 仮定法過去

上の例文では単にifを使用しています。一方、下の例文では仮定法を使用し、現実にはありえないことを表現しています。一見すると違いのわかりにくい文ですが、仮定法の理屈がわかれば違いもわかり、正しい使い分けも可能になります。

まずは仮定法過去の使い方を示します。仮定法「過去」という用語が少し紛らわしいのですが、次のように理解するのがよいでしょう。

● 仮定法過去

=過去形を使い、(いま)の仮定/妄想の話をするもの

If S′ 過去形, S would 原形

「(いま)もし〜なら、(いま)……だろうに」

※1 would以外の助動詞過去形(couldなど)も可

※2 文脈次第で(いま)ではなく(いまこれから)の意味になることもある

過去形を使い、(いま)に対するありえない仮定/妄想の話をしています。

過去形を使用しているので、仮定法過去と呼ぶのですね。助動詞の過去形would(couldなども可)を使っているのが最大のポイントです。

助動詞の過去形が単純な過去を意味することはほぼありません。助動詞の過去形を見たら、まずは「心理的な距離」「現実からの距離」の可能性を疑いましょう。

ここでは助動詞の過去形を、「現実からの距離」を意味するために使用しています。助動詞は「話者の主観」です。助動詞を過去形にすることで、「現実に反する話者の仮定や妄想」を表現することができるのです。

If I had more money, I could buy a new car.

「(いま)もしもっとお金があれば、

(いま)新しい車を買えるのに」 仮定法過去

→実際はお金がないので、新しい車を買えない



(『英文法は語源から学べ!』より)

(いま)の話をしているのに、had/couldと過去形を使用しています。時制を後ろにずらすことで、「現実からの距離」をとっているのですね。

また、次の例文も見てください。

If I were you, I would go to the party.

「(いま)もし私が君なら、(いまこれから)パーティーへ行くのに」 仮定法過去

→実際は君ではないので、パーティーには行かない

wasではなくwereが使用されています。仮定法では主語に関係なくwereを使用するのが基本です。I/she/heなどが主語であっても、wereを使用します。

くだけた表現ではwasが使われることも多いですが、まずはwereで覚えるのが無難でしょう(実は、wereが使われているのは昔の英語の仮定法の名残です)。

さて、ここで次の文を比べてみましょう。まずは,らです。

If he is free, he will come to the party.

「(いま)もし彼がヒマなら、(いまこれから)パーティーに来るだろう」

→彼がヒマな可能性が現実にあるかも……、パーティーに来るかも……

,六制をずらしていません。現在の話を現在形で表現しています。そのため話者は、「彼がヒマであり、パーティーに来る」という出来事が現実に起こる可能性があると考えています。「現実は違う」ということは述べていません。

次に△鮓てください。

If he were free, he would come to the party.

「(いま)もし彼がヒマなら、(いまこれから)パーティーに来るだろうに」 仮定法過去

→彼がヒマな可能性はない、パーティーには来ない

△六制を過去にずらしています。「もし彼がヒマなら」と、現実にはありえない仮定をしているのです。「現実は違う」ということを述べています。「彼はヒマではないし、パーティーにも来ないだろう」という気持ちが、話者の頭の中にあるのです。



(『英文法は語源から学べ!』より)

「心理的な距離」「現実からの距離」の共通点

助動詞の過去形を見たら、「心理的な距離」「現実からの距離」の可能性を疑いましょう。

こんなお話をしましたが、実は両者には同じ感覚が共有されています。

例えば次の表現を見てください。助動詞の過去形couldを使い、相手から「心理的な距離」をとっています。その結果、丁寧な表現になっています。

Could you speak a little more slowly?

「もう少しゆっくり話していただけませんか?」

ただ、これは考えようによっては、couldには「もしよろしければ」という仮定の意味や、「難しいかもしれませんが」という可能性の低さが込められていると理解することもできます。婉曲な分、丁寧さにつながっています。「現実からの距離」という視点からも丁寧表現を捉えることができるのですね。

このように、「心理的な距離」「現実からの距離」は非常に密接な関係にあります。根っこにあるのは「一歩引く」という共通した感覚なのです。

仮定法過去完了の使い方

次に紹介するのは仮定法過去完了です。

● 仮定法過去完了=過去完了形を使い、(過去)の仮定/妄想の話をするもの

If S′ 過去完了形, S would have Vp.p.

「(過去)もし〜だったら、(過去)……だっただろうに」

※would以外の助動詞過去形(couldなど)も可

過去完了形を使い、(過去)に対するありえない仮定/妄想の話をしています。過去完了形を使用しているので、仮定法過去完了と呼びます。

過去の現実から距離をとるため、「過去形→過去完了形」「would→would have Vp.p.(過去分詞)」と、過去形をさらに過去の形にずらしています。

If he had not been busy, he would have come to the party.

「(過去)もし彼が忙しくなかったら、(過去)パーティーに来ていただろうに」 仮定法過去完了

→実際は忙しかったので、パーティーには来なかった

wouldの代わりにcouldを使用することもできます。「could→could have Vp.p.」とすることで、「〜できたのに」という意味を出すことができます。

If I had had more money, I could have bought a new car.

「(過去)もしもっとお金があったら、(過去)新しい車を買えたのに」 仮定法過去完了

→実際はお金がなかったので、新しい車を買えなかった



(『英文法は語源から学べ!』より)

(過去)+(いま)の仮定

これまで見てきたのは、次のようなパターンでした。

●(いま)〜なら、(いま)……だろうに

●(過去)〜だったら、(過去)……だっただろうに

文脈次第では、(いま)と(過去)の組み合わせになることもあります。例えば次のような場合です。

If I had studied harder then, I would be happier now.

「(過去)もしあのときもっと勉強していたら、(いま)もっと幸せだろうに」 (過去)+(いま)

→実際は勉強しなかったので、いま幸せではない



(『英文法は語源から学べ!』より)





前半部分はhad studiedなので、(過去)に対する仮定です。後半部分はwould beなので、(いま)に対する仮定になっています。

(渡辺 雄太 : マナビメイト代表)