西武・ネビン

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　◆オープン戦　西武―中日（15日、バンテリンドームナゴヤ）

　西武は「2番遊撃」に源田壮亮、「3番一塁」にタイラー・ネビン外野手、「4番DH」にレアンドロ・セデーニョ内野手、「6番三塁」で外崎修汰内野手と主力や新外国人がスタメンに復帰。先発は開幕ローテーション入りを確実にしている渡邉勇太朗投手。14時試合開始予定。

◆西武の中日戦スタメン
1（右）長谷川信哉
2（遊）源田壮亮
3（一）タイラー・ネビン
4（指）レアンドロ・セデーニョ
5（左）渡部聖弥
6（三）外崎修汰
7（捕）古賀悠斗
8（二）児玉亮涼
9（中）西川愛也
　 投　渡邉勇太朗

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　◆西武の今春対外試合成績
2・22　　南　郷　　　4●5　韓国・斗山
      23　　南　郷　　　6〇5　韓国・ロッテ
　  26　サンマリン　　3〇1　韓国・斗山
　  27　サンマリン　　5〇0　ロッテ
3・  1　　  アイビー　13〇7　ソフトバンク
　　 2　宮崎市清武　　4〇2　オリックス
　　 5　エスコンF　　  2●3　日本ハム
　　 6　エスコンF　　  2●3　日本ハム
　　 8　　静　岡　　　3〇2　楽天
　　 9　　静　岡　　　7〇4　楽天
　　11　　ベルーナ　　1〇0　阪神
　　12　　ベルーナ　　2●3　阪神
　　14　　小　牧　　　4△4　中日

　

 

　