西武は新外国人選手のタイラー・ネビンを「3番一塁」で起用 先発は開幕ローテ確実の渡邉勇太朗 中日戦スタメン
◆オープン戦 西武―中日（15日、バンテリンドームナゴヤ）
西武は「2番遊撃」に源田壮亮、「3番一塁」にタイラー・ネビン外野手、「4番DH」にレアンドロ・セデーニョ内野手、「6番三塁」で外崎修汰内野手と主力や新外国人がスタメンに復帰。先発は開幕ローテーション入りを確実にしている渡邉勇太朗投手。14時試合開始予定。
◆西武の中日戦スタメン
1（右）長谷川信哉
2（遊）源田壮亮
3（一）タイラー・ネビン
4（指）レアンドロ・セデーニョ
5（左）渡部聖弥
6（三）外崎修汰
7（捕）古賀悠斗
8（二）児玉亮涼
9（中）西川愛也
投 渡邉勇太朗
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◆西武の今春対外試合成績
2・22 南 郷 4●5 韓国・斗山
23 南 郷 6〇5 韓国・ロッテ
26 サンマリン 3〇1 韓国・斗山
27 サンマリン 5〇0 ロッテ
3・ 1 アイビー 13〇7 ソフトバンク
2 宮崎市清武 4〇2 オリックス
5 エスコンF 2●3 日本ハム
6 エスコンF 2●3 日本ハム
8 静 岡 3〇2 楽天
9 静 岡 7〇4 楽天
11 ベルーナ 1〇0 阪神
12 ベルーナ 2●3 阪神
14 小 牧 4△4 中日