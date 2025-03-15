横浜FCvsC大阪 スタメン発表
[3.15 J1第6節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 49 駒沢直哉
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 9 ラファエル・ハットン
MF 10 田中駿汰
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 17 阪田澪哉
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
MF 6 駒井善成
MF 8 山根永遠
MF 34 小倉陽太
MF 48 新保海鈴
MF 49 駒沢直哉
MF 76 山田康太
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 40 遠藤雅己
DF 3 鈴木準弥
DF 16 伊藤槙人
MF 4 ユーリ・ララ
MF 17 新井瑞希
FW 10 ジョアン・パウロ
FW 13 小川慶治朗
FW 15 伊藤翔
監督
四方田修平
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 5 喜田陽
MF 9 ラファエル・ハットン
MF 10 田中駿汰
MF 38 北野颯太
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 13 中島元彦
控え
GK 1 福井光輝
DF 3 進藤亮佑
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
MF 7 上門知樹
MF 17 阪田澪哉
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
FW 29 古山兼悟
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス