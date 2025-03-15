[3.15 J1第6節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

MF 6 駒井善成

MF 8 山根永遠

MF 34 小倉陽太

MF 48 新保海鈴

MF 49 駒沢直哉

MF 76 山田康太

FW 9 櫻川ソロモン

控え

GK 40 遠藤雅己

DF 3 鈴木準弥

DF 16 伊藤槙人

MF 4 ユーリ・ララ

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

FW 10 ジョアン・パウロ

FW 13 小川慶治朗

FW 15 伊藤翔

監督

四方田修平

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 22 高橋仁胡

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 5 喜田陽

MF 9 ラファエル・ハットン

MF 10 田中駿汰

MF 38 北野颯太

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 13 中島元彦

控え

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

MF 7 上門知樹

MF 17 阪田澪哉

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 29 古山兼悟

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス