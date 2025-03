河村勇輝がGリーグで4本の3ポイントを含む16得点に7アシスト…ハッスルは6連敗

3月15日(現地時間14日)、メンフィス・グリズリーズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝がメンフィス・ハッスルの一員としてロングアイランド・ネッツ戦に臨んだ。

チーム最初の得点をお膳立てした河村は、立て続けに2本の3ポイントシュートを放ったものの失敗。それでも、第1クォーター残り1分55秒に初得点を決めると、同44秒に長距離砲を沈めた。

第2クォーターも積極的にシュートを狙いつつ、チームメートへパスを供給。チームの追い上げに貢献し、65-68と3点差に詰め寄って試合を折り返した。

リードが入れ替わる展開となった第3クォーターには、残り2分16秒に1点差に迫る3ポイントを成功。しかし、終盤にターンオーバーとファウルがかさみ、チームは99-102で最後の12分間に突入した。

第4クォーターは残り5分42秒に10点差をつけられると、点差を広げられて116-130で敗戦。6連敗を喫した。

河村は34分の出場で11本中4本の3ポイントを決めるなど16得点に7アシスト2リバウンドを記録。ターンオーバーはチーム最多タイの4個だった。

■試合結果



ロングアイランド・ネッツ 130-116 メンフィス・ハッスル



LIN|48|20|34|28|=130



MHU|31|34|34|17|=116

Yuki Kawamura gets double-teamed and threads the assist through the legs of the defenders! 🤯

And Nate Hinton finishes through the contact for an and-one opportunity! 💪@MemphisHustle is fighting to win every possession! pic.twitter.com/yc5KUYAsJQ

- NBA G League (@nbagleague) March 15, 2025