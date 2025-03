杉山清貴が、2024年後半のコンサートツアーとして開催した<Sugiyama Kiyotaka Concert Tour 2024「古いシネマを観るように、、、」>のBlu-rayを5月28日にリリースすることが決定した。11月9日神奈川・KT Zepp Yokohamaからスタートし、12月21日の東京・昭和女子大学人見記念講堂の最終公演まで全13公演が開催された本ツアー。住友紀人、西脇辰弥、堀川真理夫という、複数の楽曲を演奏するマルチプレイヤーであり、作曲家・編曲家としても活躍するメンバーを迎え、音を自在に編み、楽しむ大人たちによる音楽が客席へと届けられた。

Blu-ray『Sugiyama Kiyotaka Concert Tour 2024「古いシネマを観るように、、、」』



詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZX-90672/発売日:2024年5月28日(水)発売価格:¥12,000(税抜価格¥10,909)品番:KIZX-90672〜4(1BD+2CD)Disc3枚組(Blu-ray1枚+CD2枚)●収録分数:約113分+特典映像約30分/カラー/1080hi-Def/2層ディスク/リニアPCM/ステレオ▶ [特典映像] Behind the Scenes (バックスステージ、リハーサルの様子を収めた特別映像)▶ライブ音源を収録したSpecial CD(2枚組)▶封入特典:フルカラーブックレット/ポストカード・セット収録内容「Sugiyama Kiyotaka Concert Tour 2024「古いシネマを観るように、、、」※2024年12月21日 昭和女子大学 人見記念講堂にてライヴ収録。【収録曲】1. Too good to be true2. She3. 風が止んでも4. プリズム・レインに包まれて5. PARK SIDE ROMANCE6. Rainy Day in New York7. Yokohama north dock8. サマー・ムーン9. Nightmare10. Night Bird11. 月に口づけ12. あの夏の君と13. 夏服 最後の日14. long time ago15. さよならのオーシャンENCORE16.最後のHoly Night出演:杉山清貴 メンバー:住友紀人、西脇辰弥、堀川真理夫