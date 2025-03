見た目も華やかなくるみの薔薇餃子も！カリフォルニアくるみ協会「春休みに子どもと一緒に作れるくるみレシピ」

春休みに子どもと一緒に作って楽しめる、くるみを使ったレシピをカリフォルニアくるみ協会の公式ウェブサイトで公開しています。

カリフォルニアくるみ協会「春休みに子どもと一緒に作れるくるみレシピ」

春休みにお子さんと一緒に作って楽しめる、くるみを使ったレシピをカリフォルニアくるみ協会の公式ウェブサイトで公開。

今回おすすめするのは、子どもに人気のメイン料理とデザートの4品です。

・薔薇の花の見た目もかわいく気分が上がる「くるみの薔薇餃子」

・くるみの食感で満足感がしっかり得られる「くるみ入りお好み焼き」

・くるみあんのやさしい味にほっこりする「白玉だんごのくるみあん」

・くるみのザクザク感がクセになる「くるみのチョコバナナポップス」

スーパーフードと呼ばれるくるみは、植物由来のオメガ3脂肪酸をナッツの中で唯一豊富に含んだヘルシーな食材です。

ほかにも、ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く含んでいます。

(参考資料)

●子どもと楽しむくるみレシピ

くるみの薔薇餃子

くるみの薔薇餃子

材料(10個分)

くるみ(軽くローストする)…50g

キャベツ…1枚(50g)

にら…25g(1/4束)

白ねぎ…15g(5cm)

おから…30g

にんにく…1かけ

しょうが…1かけ

中華スープの素(ペースト)…小さじ1

しょうゆ…小さじ2

酒…小さじ2

砂糖…小さじ1/2

塩…小さじ1/2

ごま油…小さじ2

餃子の皮…30枚

焼き用ごま油…大さじ2

熱湯…適宜

作り方

1. くるみをフードプロセッサー等で粗めに砕いておく。

2. キャベツ・にら・白ねぎはみじん切り、にんにくと生姜はすりおろす。

3. ボウルに具の材料すべてを入れ、ねばりが出るまでよく捏ねる。

4. 餃子の皮を3枚並べ、継ぎ目に水を付ける。

中心に具をスプーンなどで広げる。

端は少し空けておく。

5. 少しずらして半分に折る。

6. 端からくるくると巻いていき、花びらの様に少し反らせる。

同様に全部で10個作る。

7. フライパンにごま油を敷いて中火で熱し、6を並べる。

きつね色に焦げ目がついたら餃子の1/3位の高さまで熱湯を注ぎ、蓋をして水がなくなるまで蒸し焼きにする。

■その他のレシピ

くるみ入りお好み焼き

くるみのチョコバナナポップス

白玉だんごのくるみあん

●くるみには身体に必要な栄養素、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。

くるみに豊富に含まれる植物由来のオメガ3脂肪酸であるα-リノレン酸(ALA)は、身体の中では生成されない必須脂肪酸で、ナッツ類の中で唯一オメガ3脂肪酸を豊富に含みます*1。

脂肪と聞くと悪いイメージを持たれがちですが、α-リノレン酸(ALA)は身体に良い脂肪なので、積極的に摂ることがおすすめです。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2025年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、18〜29歳の男子で1日あたり2g以上、女子で1.6g以上としています*2。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます(米国農務省データ)*3。

オメガ3脂肪酸が豊富!

●くるみの摂取が脳の健康に繋がることが最新研究により報告されています。

Nutrientsに掲載されたオーストラリアの最新研究によると、無作為に2群に分けた大学生のうち、1群のみ1日2オンス(約56グラム)のくるみを16週間にわたり摂取してもらったところ、くるみを摂取した群は自己申告評価の中で、くるみを摂取しなかった群と比較して、メンタルヘルスの指標や睡眠の質が改善し、学業ストレスによる悪影響が部分的に軽減したことが明らかになりました。

*4

The Journal of Nutrition, Health & Agingに掲載された疫学研究によると、くるみを摂取することで記憶力、集中力、情報処理速度を含めた認知機テストの成績が改善する可能性があることが示唆されました。

*5

【カリフォルニアくるみ協会について】

カリフォルニアくるみ協会 California Walnut Commission(CWC)は、カリフォルニア州の3,700以上の家族経営のくるみ生産者と、約70社に及ぶ加工・販売業者を代表する機関です。

高い栄養価と高品質で知られるカリフォルニアくるみは、年間を通して世界中に出荷されており、アメリカで栽培されるくるみの99%以上をカリフォルニア産が占めています。

1987年設立のカリフォルニアくるみ協会 California Walnut Commission(CWC)は、国内および世界の輸出市場の開拓活動を通じてくるみの啓蒙活動に関わるほか、くるみの健康に関する研究のサポートをしています。

カリフォルニアくるみの生産者やくるみを使ったレシピに関して、詳しくは下記サイトに記載しています。

https://www.californiakurumi.jp/

