¡È¿åÃå¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡É¤¬ÏÃÂê ¸µ¶õ¼êÆüËÜ°ì¡¦ÇÐÍ¥¤ÎµÜ¸¶²Ú²»¡¢¡ÈÈþÊ¢¶Ú¡É¥Á¥é¸«¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÜ¸¶²Ú²»¡Ê28¡Ë¤¬¤ª¤Ê¤«¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä1ÈÖÂÎ¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇò¤¤¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤¹¤ëµÜ¸¶²Ú²»¡ÊÆ°²è¤¢¤ê¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¸¶¡£¸µ¶õ¼êÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò¤¤¤«¤·¡¢³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRISE¡×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ä¡¢¼«¿È¤â¥×¥í³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢Çò¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÆÀ°Õ¤Î¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤½¤Î°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î13Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼ÁÌä¤òÊç½¸¡£¡Ö1ÈÖÂÎ»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥«¡¼¥¿§¤Î¿åÃå¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÈó¸ø³«²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡ÈÈþÊ¢¶Ú¡É¥Á¥é¸«¤»¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ªÀäÂÐÇã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¼Ì¿¿½¸¤À¤¹¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Æ¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤«¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢Ä¹¤¤Â¤¬ºÝÎ©¤Ä¿åÃå¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë