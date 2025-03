「僕にとってワンオクは青春そのもの」

ワンオク「どんなところが好き」にも回答

YouTuberグループ・コムドットのやまとさんが3月11日、自身のInstagramで投稿を更新。憧れの人とのツーショットを公開しました。やまとさんは、「The day my dream came true」とつづり、夢がかなったことをファンに報告。「僕にとってワンオクは青春そのもの」というロックバンド・ONE OK ROCKのTakaさんに会えたことを明かし、ツーショットを披露しました。「YouTubeを頑張ってきたご褒美」「一生大切にしたい」など2000文字を超えるほど、Takaさんへの思いやコムドットとの共通点などをつづったやまとさん。「僕がワンオクに人生を変えてもらったように、僕も仲間と応援してくれているみんなの人生を良い方向に変えたいと心から思っています」「ONE OK ROCKは最高にロックで偉大なチームと誰よりも理解してリスペクトをした上で、最強の仲間と越えにいく」と、さらなる高みを目指すと宣言もしています。コメント欄には、「taka推しです 気持ちわかります」「羨ましーい!!」「努力で会う機会掴み取ったの素敵すぎる」「夢を叶える姿最高にカッコ良い」「熱いやまとが大好き」などの声が寄せられました。やまとさんはストーリーズでも、ONE OK ROCKの「一番ハマった曲」を紹介したほか、同バンドの「どんなところが好き」については「権力や風潮に流されず信念を突き通すところ」などと、思いをつづっています。気になる人は、チェックしてみてください。(文:石井 有紀)