羊文学、TAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアターオリジナル楽曲「未来地図2025」配信リリース決定
羊文学が、3月27日にオープンする高輪ゲートウェイ駅直結・ 国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」を3月28日に配信リリースすることを発表した。
今楽曲は、羊文学には珍しく打ち込みのサウンドが多用された楽曲となっており、ビートメイクには大井一彌（yahyel, DATS, Ortance, LADBREAKS, QUBIT）が参加している。すでにApple MusicとSpotifyでは楽曲のPre Add / Pre Saveがスタートしている。リリース情報と合わせて、アーティスト・田中紗樹が手掛けた新曲「未来地図2025」の配信アートワークも解禁となった。
先日、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のツアー＜Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”＞の開催も発表したばかりの羊文学。初の日本武道館と大阪城ホールでの単独ライブは、昨年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦になるという。チケットは現在先行受付中だ。
リリース情報
2025年3月28日（金）リリース
https://fcls.lnk.to/MapoftheFuture2025
TAKANAWA GATEWAY CITY
TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験することができる無料シアター。オルタナティブロックバンド「羊文学」がこのシアターのために書き上げ演奏する曲にのせて、この街が生み出す心豊かな世界を表現します。
・開催日時：2025年3月27日（木）〜2025年6月28日（土）
・開催場所：TLP 1 B2FTAKANAWA GATEWAY Convention CenterLINKPILLAR HALL C
・詳細：https://www.j-wave.co.jp/special/tgc2025/
■『SAISON CARD TOKIO HOT 100』公開生放送
開催日時：2025年3月30日（日）13:00-16:54
会場：Gateway Studio
ナビゲーター：クリス・ペプラー
ゲスト：羊文学
番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/
■＜J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学＞
開催日時：2025年3月30日（日） 開場17:00／開演18:00／終演19:00（予定）
会場：TAKANAWA GATEWAY Convention Center
出演： 羊文学
主催： J-WAVE
共催：東日本旅客鉄道株式会社
ウェブサイト： https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tgc2025
特設サイト：J-WAVE：https://www.j-wave.co.jp/special/tgc2025/JR東日本：https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=3002
ライブ情報
2025年9月15日（月・祝）
大阪城ホール
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：清水音泉
後援：FM802
問い合わせ先：清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com
2025年10月9日（木）
日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ
後援：J-WAVE
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp
2025年10月10日（金）
日本武道館
OPEN 18:00 / START 19:00
全席指定：前売8,500円（税込）
企画/制作：株式会社次世代/SMASH
主催：ホットスタッフ
後援：J-WAVE
問い合わせ先：スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com
ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp
■オフィシャル最速先行受付日程
〜3月20日（木）23:59
受付URL：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hitsujibungaku/
■ファンクラブ先行受付日程
〜3月16日（日）23:59
受付URL：https://hitsujibungaku.bitfan.id
関連リンク
◆羊文学 オフィシャルX
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◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆TAKANAWA GATEWAY CITY × J-WAVE THE LAUNCH SOUND EXPERIENCE特設サイト
◆＜HYPER JAPAN Festival 2025＞オフィシャルサイト