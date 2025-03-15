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5) Side by Side (feat. Char)
6) Finally
7) Falling
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9) Boogie Woogie Under Moonlight
10) Move Your Body (feat. ÀÐÌîÂîµå)
11) Funk It Up
12) Ghost of Pain (G8 ver.)
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1) Jump
2) No More Killing
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4) Love is
5) Side by Side (feat. Char)
6) Finally
7) Falling
8) ¥ª¥Õ¥£¡¼¥ê¥¢
9) Boogie Woogie Under Moonlight
10) Move Your Body (feat. ÀÐÌîÂîµå)
11) Funk It Up
12) Ghost of Pain (G8 ver.)
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BE MY BABY
Marionette
RUSSIAN ROULETTE
NOCTURNE No.9
CIRCUS
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1990
Battle Without Honor or Humanity
Give It To The Universe
STILL ALIVE
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SURRENDER
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C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
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NO. NEW YORK
Marionette
BAD FEELING
BE MY BABY
PROPAGANDA
MATERIALS
MEMORY
DANCING WITH THE MOONLIGHT
FLY INTO YOUR DREAM
SUPERSONIC GENERATION
GOOD SAVAGE
DIVING WITH MY CAR
TEENAGE EMOTION
LONDON GAME
MERRY-GO-ROUND
C'MON EVERYBODY
GLORIOUS DAYS
Dreamin¡Ç
Stereocaster
Battle Without Honor or Humanity
LONELY¡úWILD
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