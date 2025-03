Aile The Shotaが自身の誕生日である本日3月15日に、ラブソング「SAKURA」をサプライズリリースした。本楽曲は、SIRUP、春野、WILYWNKA、MFSなど国内外問わず様々なアーティストの楽曲を手掛けるシドニーを拠点にグローバルに活躍している豪日音楽プロデューサー・Taka Perryと共に制作。Taka Perryが手掛けるノスタルジックなビートと「あの日、あのとき、君に何を、どう言えば良かったのだろうか。」という、修復することができない後悔を綴った楽曲となっている。

