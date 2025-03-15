秋田vs札幌 スタメン発表
[3.15 J2第5節](ソユスタ)
※13:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 31 石田凌太郎
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 28 岡田大和
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 17 児玉潤
DF 47 西野奨太
MF 10 宮澤裕樹
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
岩政大樹
※13:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
DF 32 長谷川巧
MF 6 諸岡裕人
MF 7 水谷拓磨
MF 8 畑潤基
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 11 梶谷政仁
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 24 深港壮一郎
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 15 家泉怜依
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 28 岡田大和
MF 33 近藤友喜
MF 88 馬場晴也
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
控え
GK 17 児玉潤
DF 47 西野奨太
MF 10 宮澤裕樹
MF 16 長谷川竜也
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 木戸柊摩
FW 9 ジョルディ・サンチェス
FW 13 キム・ゴンヒ
監督
岩政大樹