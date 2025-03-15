vistlip主催＜Party On＞、東名阪6公演のゲストバンドを発表
vistlipが5月より自身主催公演＜vistlip presents［Party On］-Pizza Slices-＞を開催する。同公演の詳細が発表となった。
◆vistlip 画像
大阪と愛知で開催された昨年2024年の＜Party On＞は、盟友・甘い暴力とDOG inThePWOをそれぞれゲストに迎え、初日は相手のカバーをセットリストに盛り込んだツーマン、2日目はvistlipのワンマン公演という2DAYSずつの公演だった。
チケットのvistlipオフィシャルファンクラブV.I.P. LiST最速先行予約受付は3月15日正午12:00より。
■＜vistlip presents［Party On］-Pizza Slices-＞
5月14日(水) 東京・Spotify O-WEST
w/ ダウト・グラビティ
5月15日(木) 東京・Spotify O-WEST
w/ ダウト・グラビティ
6月03日(火) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
w/ 零[Hz]・DEXCORE
6月04日(水) 愛知・名古屋 ElectricLadyLand
w/ 零[Hz]・DEXCORE
6月07日(土) 大阪・ESAKA MUSE
w/ RAZOR・MAMA.
6月08日(日) 大阪・ESAKA MUSE
w/ RAZOR・MAMA.
▼チケット
一般発売：4月26日(土)10:00〜
【V.I.P. LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：3月15日(土)12:00〜3月23日(日)23:59
URL：https://www.vistlip.net/posts/pages/evkyur
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：4月7日(月)18:00〜4月15日(火)23:59
URL：https://www.vistlip.com/posts/pages/gxfhdr
【イープラスプレオーダー】
受付期間：4月7日(月)18:00〜4月15日(火)23:59
URL：https://eplus.jp/vistlip/
■＜vistlip ONE MAN LIVE [20250317]＞
▶チケット：6,500円 (税込/ドリンク代別途)
■＜vistlip ONE MAN LIVE［Pop Seirḗn & Loud Poseidōn］＞
4月15日(火) 東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
▶チケット一般発売：3月20日(木/祝)10:00〜
■vistlipライブ予定
■＜vistlip 18th Anniversary ONE MAN LIVE＞
7月07日(月) Zepp DiverCity
※詳細後日発表
関連リンク
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