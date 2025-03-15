vistlipが5月より自身主催公演＜vistlip presents［Party On］-Pizza Slices-＞を開催する。同公演の詳細が発表となった。

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大阪と愛知で開催された昨年2024年の＜Party On＞は、盟友・甘い暴力とDOG inThePWOをそれぞれゲストに迎え、初日は相手のカバーをセットリストに盛り込んだツーマン、2日目はvistlipのワンマン公演という2DAYSずつの公演だった。

そして2025年は、東京も加えた東名阪ツアーとして、各地に2バンドずつを迎えて計6公演を開催する予定だ。ゲストバンドとして、5月14日と15日の東京・Spotify O-WEST公演にダウトとグラビティ、6月3日と4日の愛知・名古屋ElectricLadyLand公演に零[Hz]とDEXCORE、6月7日と8日の大阪・ESAKA MUSE公演にRAZORとMAMA.が出演する。前回とは異なり、今回は全日程にゲストバンドが名を連ねたかたちだ。

チケットのvistlipオフィシャルファンクラブV.I.P. LiST最速先行予約受付は3月15日正午12:00より。

■＜vistlip presents［Party On］-Pizza Slices-＞


5月14日(水)　東京・Spotify O-WEST
　w/ ダウト・グラビティ
5月15日(木)　東京・Spotify O-WEST
　w/ ダウト・グラビティ
6月03日(火)　愛知・名古屋 ElectricLadyLand
　w/ 零[Hz]・DEXCORE
6月04日(水)　愛知・名古屋 ElectricLadyLand
　w/ 零[Hz]・DEXCORE
6月07日(土)　大阪・ESAKA MUSE
　w/ RAZOR・MAMA.
6月08日(日)　大阪・ESAKA MUSE
　w/ RAZOR・MAMA.
▼チケット
一般発売：4月26日(土)10:00〜
【V.I.P. LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：3月15日(土)12:00〜3月23日(日)23:59
URL：https://www.vistlip.net/posts/pages/evkyur
【MEMBERS LiSTチケット先行予約受付】
受付期間：4月7日(月)18:00〜4月15日(火)23:59
URL：https://www.vistlip.com/posts/pages/gxfhdr
【イープラスプレオーダー】
受付期間：4月7日(月)18:00〜4月15日(火)23:59
URL：https://eplus.jp/vistlip/

■＜vistlip ONE MAN LIVE [20250317]＞

3月17日(月)　東京・渋谷Spotify O-WEST
▶チケット：6,500円 (税込/ドリンク代別途)

■＜vistlip ONE MAN LIVE［Pop Seirḗn & Loud Poseidōn］＞

4月14日(月)　東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
4月15日(火)　東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
▶チケット一般発売：3月20日(木/祝)10:00〜

■vistlipライブ予定

6月16日(月)　東京・Spotify O-WEST
■＜vistlip 18th Anniversary ONE MAN LIVE＞
7月07日(月)　Zepp DiverCity
※詳細後日発表

関連リンク

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