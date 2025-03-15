■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞



▼2025年7月26日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ7月27日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)※雨天決行▼出演者 ※50音順打首獄門同好会、SHANK、Dragon Ash、HYDE、バックドロップシンデレラ、FOMARE、The BONEZ、MAYSON's PARTY、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The Ravens、ROTTENGRAFFTY and more...▼チケット ※全自由(各税込)・1日券＝7月26日券／7月27日券：前売￥9,800／当日￥11,000・2日間通し券＝7月26日-27日：￥18,000・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売り各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売※入場整理番号なし※小学生以下無料(要保護者同伴)・駐車券：1台￥3,000※第1駐車場＝男鹿市船川港内(会場隣接)・簡易テントエリア券：1区画(2ｍ×2ｍ) ￥3,000 ※発売日後日発表●一般発売・入場券／駐車券：2025年4月12日10:00【地元限定販売】受付開始：2025年3月22日(土)〜販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所※予定枚数(500枚限定)主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会