＜男鹿フェス vol.14＞、第一弾発表にDragon Ash、The BONEZ、ロットン、ヤバT、HYDEなど12組
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞が2025年7月26日および27日の2日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。このたび同フェスの第一弾出演アーティストが発表となった。
◆男鹿ナマハゲロックフェスティバル 画像
第一弾として発表されたのは、打首獄門同好会、SHANK、Dragon Ash、HYDE、バックドロップシンデレラ、FOMARE、The BONEZ、MAYSON's PARTY、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The Ravens、ROTTENGRAFFTYといった12組。出演者は今後も追加発表される予定だ。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.14＞
▼2025年
7月26日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月27日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
▼出演者 ※50音順
打首獄門同好会、SHANK、Dragon Ash、HYDE、バックドロップシンデレラ、FOMARE、The BONEZ、MAYSON's PARTY、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The Ravens、ROTTENGRAFFTY and more...
▼チケット ※全自由(各税込)
・1日券＝7月26日券／7月27日券：前売￥9,800／当日￥11,000
・2日間通し券＝7月26日-27日：￥18,000
・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売り各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売
※入場整理番号なし※小学生以下無料(要保護者同伴)
・駐車券：1台￥3,000
※第1駐車場＝男鹿市船川港内(会場隣接)
・簡易テントエリア券：1区画(2ｍ×2ｍ) ￥3,000 ※発売日後日発表
●一般発売
・入場券／駐車券：2025年4月12日10:00
【地元限定販売】
受付開始：2025年3月22日(土)〜
販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所
※予定枚数(500枚限定)
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会
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