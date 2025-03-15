Mrs. GREEN APPLEが、「2025年3月28日」という日付けのみが記された、謎の“プレ”ティザー映像を突如公開した。3月14日に開催された「第48回日本アカデミー賞」において新設された特別賞「主題歌賞」を、映画『ディア・ファミリー』主題歌「Dear」で授賞した彼らが、謎の“プレ”ティザー映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで突如公開した。それは、「3月28日」と読み取れる日付けが記されたのみの短い映像で、果たしてそれが何を意味するのかは明かされていない。ミセスと言えば、最近、音楽系メディア向けにタイトルも背景も明かさずに新曲を先行で試聴する場を設けていたことが、参加者が投稿したSNSでも明らかになっているが、それと繋がるのか…3月28日を楽しみに待っていてほしい。

リリース情報

アニバーサリーベストアルバム『10』

Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2025年7月8日（火）同時リリース

『10』特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/



「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」

初回生産限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29493 22,000円（税込）

◎「MAGICAL CODE」配布対象



初回生産限定盤（CD+DVD+GOODS）

CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット

UPCH-29494 21,450円（税込）

◎「MAGICAL CODE」配布対象



●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細

「10」 LPサイズフォトポスター（13枚）

「10」 ゲームシャツ（ワッペン10種付き）

「10」 CDディスプレイスタンド

「10」 スラップ式ラバーバンド

「10」 レンチキュラーフォトカード

MGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -

※「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」を確実に入手したい方は、2025年3月25日（火）までのご予約をお勧めいたします。



MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」

https://lnk.to/mga_10

初回限定盤（CD+Blu-ray）

UPCH-29495 4,400円（税込）

※「MAGICAL CODE」配布対象



初回限定盤（CD+DVD）

UPCH-29496 3,700円（税抜）/ 4,070円（税込）

※「MAGICAL CODE」配布対象



通常盤（CD）

UPCH-20693 3,300円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象



MAGICAL PRICE盤（CD）

UPCH-29497 1,800円（税抜）/ 1,980円（税込）

※初回生産限定

※歌詞ブックレット無し（歌詞閲覧用QRコード付き）/ 2Pケース

※「MAGICAL CODE」対象外



●CD収録内容

「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定



●初回限定盤・映像収録内容

Studio Session Live #4

「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定



◆Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

https://lnk.to/mga_Harmony

通常盤（Blu-ray）

UPXH-20146 6,600円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象外



通常盤（2DVD）

UPBH-20335/6 6,050円（税込）

※「MAGICAL CODE」対象外



●収録内容

［Opening］

Magic

Hug

ライラック

嘘じゃないよ

ANTENNA

光のうた

SoFt-dRink

ア・プリオリ

Dear

＜Interlude＞

クダリ

StaRt

ケセラセラ

They are

コロンブス

Part of me

norn

Soranji

familie

Feeling



●特典映像

Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”



［予約購入特典「MAGICAL CODE」について］

下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。

第二弾＞『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』

OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 （＊年・月会員対象）

受付期間：2025年3月13日（木）18:00〜2025年3月23日（日）23:59

※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。

※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。

※「MAGICAL CODE」使用方法はコチラ → https://lnk.to/mga_magicalcode

※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。

※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。



店舗：

［配布期間］2025年2月18日（火）18:00〜2025年5月31日（土）

※ご予約時に店頭にてMAGICAL CODEをお渡しいたします。

※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。

［対象店舗］

・HMV 全店

・TOWER RECORDS全店

・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除く



オンラインショップ：

［予約期間］2025年2月18日（火）18:00〜

※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。

詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ（https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist）にてご確認ください。

［対象店舗］

・UNIVERSAL MUSIC STORE（二次先行に間に合うご予約は3月18日（火）23:59まで）

・MGA OFFICIAL STORE（日本国外在住者向け / for residents outside of Japan）（二次先行に間に合うご予約は3月17日（月）23:59まで）

・Amazon.co.jp（二次先行に間に合うご予約は3月17日（月）9:59まで）

・HMV&BOOKS online（二次先行に間に合うご予約は3月20日（木）23:59まで）

・@Loppi（LAWSON店内Loppi端末）（二次先行に間に合うご予約は3月22日（土）23:59まで）

・TOWER RECORDS ONLINE（二次先行に間に合うご予約は3月21日（金）17:59まで）

・楽天ブックス（二次先行に間に合うご予約は3月22日（土）23:59まで）

・セブンネットショッピング（二次先行に間に合うご予約は3月18日（火）23:59まで）

・Neowing/CDJAPAN（二次先行に間に合うご予約は3月19日（水）10:00まで）



※商品１点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。

※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。

・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。

・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。

各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。



［チェーン別オリジナル特典］

初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B

・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C

・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D

・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I

・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J

※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。



［MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容］

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー

・タワーレコード：カトラリーセット

・HMV：コンパクトミラー

・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース

・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)

・Amazon：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け

・セブンネットショッピング：マフラータオル

・その他一般店：ステッカー

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。



［映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容］

・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A

・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B

・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C

・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D

・Amazon：A3クリアポスター Type-E

・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F

・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G

・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H

・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I

・その他一般店：A3クリアポスター Type-J

※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。

※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

アニバーサリーベストアルバム『10』Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』2025年7月8日（火）同時リリース『10』特設サイト https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/harmony/「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」初回生産限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋Blu-ray「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29493 22,000円（税込）◎「MAGICAL CODE」配布対象初回生産限定盤（CD+DVD+GOODS）CD「10」+Blu-ray「Studio Session Live #4」＋2DVD「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」＋ MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセットUPCH-29494 21,450円（税込）◎「MAGICAL CODE」配布対象●MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」グッズセット詳細「10」 LPサイズフォトポスター（13枚）「10」 ゲームシャツ（ワッペン10種付き）「10」 CDディスプレイスタンド「10」 スラップ式ラバーバンド「10」 レンチキュラーフォトカードMGA Official Light Stick ミニチュア - MGA MAGICAL 10 YEARS ver. -※「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」を確実に入手したい方は、2025年3月25日（火）までのご予約をお勧めいたします。MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」https://lnk.to/mga_10初回限定盤（CD+Blu-ray）UPCH-29495 4,400円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象初回限定盤（CD+DVD）UPCH-29496 3,700円（税抜）/ 4,070円（税込）※「MAGICAL CODE」配布対象通常盤（CD）UPCH-20693 3,300円（税込）※「MAGICAL CODE」対象MAGICAL PRICE盤（CD）UPCH-29497 1,800円（税抜）/ 1,980円（税込）※初回生産限定※歌詞ブックレット無し（歌詞閲覧用QRコード付き）/ 2Pケース※「MAGICAL CODE」対象外●CD収録内容「ニュー・マイ・ノーマル」「ダンスホール」「Soranji」「ケセラセラ」「ライラック」「ダーリン」含む全19曲収録予定●初回限定盤・映像収録内容Studio Session Live #4「StaRt」「リスキーゲーム」「L.P」「VIP」「ゼンマイ」「道徳と皿」収録予定◆Blu-ray / DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』https://lnk.to/mga_Harmony通常盤（Blu-ray）UPXH-20146 6,600円（税込）※「MAGICAL CODE」対象外通常盤（2DVD）UPBH-20335/6 6,050円（税込）※「MAGICAL CODE」対象外●収録内容［Opening］MagicHugライラック嘘じゃないよANTENNA光のうたSoFt-dRinkア・プリオリDear＜Interlude＞クダリStaRtケセラセラThey areコロンブスPart of menornSoranjifamilieFeeling●特典映像Documentary -- Episode 8 Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”［予約購入特典「MAGICAL CODE」について］下記対象店舗で期間中にMGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」をご予約のお客様に、予約購入特典の「MAGICAL CODE」をお渡しします。第二弾＞『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜』OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 （＊年・月会員対象）受付期間：2025年3月13日（木）18:00〜2025年3月23日（日）23:59※最速先行でご使用された「MAGICAL CODE」は2次先行のお申し込みにも利用可能で、抽選対象となります。※MAGICAL PRICE盤は予約購入特典「MAGICAL CODE」配布対象外となります。※「MAGICAL CODE」使用方法はコチラ → https://lnk.to/mga_magicalcode※「MAGICAL CODE」の使用方法、特典内容はこの後もご用意し、順次ご案内する予定です。※詳細はMrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE(https://mrsgreenapple.com/ )にて発表いたします。すべて発表されるまで、「MAGICAL CODE」を大切に保管してください。店舗：［配布期間］2025年2月18日（火）18:00〜2025年5月31日（土）※ご予約時に店頭にてMAGICAL CODEをお渡しいたします。※店舗毎に「MAGICAL CODE」配布数に限りがございますので、お早めにご予約ください。［対象店舗］・HMV 全店・TOWER RECORDS全店・TSUTAYA RECORDS ※一部店舗除くオンラインショップ：［予約期間］2025年2月18日（火）18:00〜※MAGICAL CODE付与方法、時期は各ショップによって異なります。詳しくは各ショップページ、または「MAGICAL CODE」配布時期一覧ページ（https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/magical10years/10/#magicalcodelist）にてご確認ください。［対象店舗］・UNIVERSAL MUSIC STORE（二次先行に間に合うご予約は3月18日（火）23:59まで）・MGA OFFICIAL STORE（日本国外在住者向け / for residents outside of Japan）（二次先行に間に合うご予約は3月17日（月）23:59まで）・Amazon.co.jp（二次先行に間に合うご予約は3月17日（月）9:59まで）・HMV&BOOKS online（二次先行に間に合うご予約は3月20日（木）23:59まで）・@Loppi（LAWSON店内Loppi端末）（二次先行に間に合うご予約は3月22日（土）23:59まで）・TOWER RECORDS ONLINE（二次先行に間に合うご予約は3月21日（金）17:59まで）・楽天ブックス（二次先行に間に合うご予約は3月22日（土）23:59まで）・セブンネットショッピング（二次先行に間に合うご予約は3月18日（火）23:59まで）・Neowing/CDJAPAN（二次先行に間に合うご予約は3月19日（水）10:00まで）※商品１点を前金にてご予約につき、「MAGICAL CODE」を1つ差し上げます。※「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は対象店によって異なります。・店舗：ご予約時に「MAGICAL CODE」を記載した用紙を差し上げます。・オンラインショップ：「MAGICAL CODE」の付与方法、時期は各ショップによって異なります。各オンラインショップの商品ページに記載されている内容をご確認ください。［チェーン別オリジナル特典］初回生産限定盤「10 & “Harmony” COMPLETE BOX」チェーン別オリジナル特典内容・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー＋A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：カトラリーセット＋A3クリアポスター Type-B・HMV：コンパクトミラー＋A3クリアポスター Type-C・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース＋A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)＋A3クリアポスター Type-D・Amazon：アクリルコースター＋A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：スマホショルダー+A3クリアポスター Type-F ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル＋A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN：ステッカー＋A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂：ステッカー＋A3クリアポスター Type-I・その他一般店：ステッカー＋A3クリアポスター Type-J※Neowing/CDJAPAN、WonderGOO/新星堂、その他一般店のステッカーは同一絵柄となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。［MGA MAGICAL 10 YEARS アニバーサリーベストアルバム「10」初回限定盤、通常盤、MAGICAL PRICE盤チェーン別オリジナル特典内容］・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タンブラー・タワーレコード：カトラリーセット・HMV：コンパクトミラー・@Loppi：フレークシール（なりきり！からあげクン デザイン入り）付マルチケース・TSUTAYA：A3クリアカレンダー (2025年7月〜)・Amazon：アクリルコースター・楽天ブックス：スマホショルダー ※商品と共にオリジナル配送ボックスにてお届け・セブンネットショッピング：マフラータオル・その他一般店：ステッカー※正式な特典絵柄は追って発表いたします。［映像商品「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」チェーン別オリジナル特典内容］・UNIVERSAL MUSIC STORE & Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：A3クリアポスター Type-A・タワーレコード：A3クリアポスター Type-B・HMV / @Loppi：A3クリアポスター Type-C・TSUTAYA：A3クリアポスター Type-D・Amazon：A3クリアポスター Type-E・楽天ブックス：A3クリアポスター Type-F・セブンネットショッピング：A3クリアポスター Type-G・Neowing/CDJAPAN：A3クリアポスター Type-H・WonderGOO/新星堂：A3クリアポスター Type-I・その他一般店：A3クリアポスター Type-J※Type-AからType-Jの絵柄は「Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”」ライブ写真全10種類(公演日違い)となります。※正式な特典絵柄は追って発表いたします。

ライブ情報

＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞

7月26日（土）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:00

7月27日（日）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:00

＊開場・開演時間は変更になる可能性がございます。

神奈川県・山下ふ頭特設会場



OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 （＊年・月会員対象）

受付期間：2025年3月13日（木）18:00〜2025年3月23日（日）23:59



※対象者：

申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ「Ringo Jam」会員(年・月会員)であること



※販売席種：

・Ringo Jamシート：20,000円（税込） 特典グッズ付（ファンクラブ会員限定）＋全来場者ノベルティ付

＊Ringo Jamシートは「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。

・指定席：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付

・ファミリーシート [着席指定]：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付

詳細 → https://mrsgreenapple.com/feature/10years_anniversary_live

＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞7月26日（土）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:007月27日（日）開場15:30 / 開演18:00 / 終演予定21:00＊開場・開演時間は変更になる可能性がございます。神奈川県・山下ふ頭特設会場OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」全会員＋CD予約購入者限定 2次先行 （＊年・月会員対象）受付期間：2025年3月13日（木）18:00〜2025年3月23日（日）23:59※対象者：申込者・同行者のいずれも「MAGICAL CODE」を持っている、かつ「Ringo Jam」会員(年・月会員)であること※販売席種：・Ringo Jamシート：20,000円（税込） 特典グッズ付（ファンクラブ会員限定）＋全来場者ノベルティ付＊Ringo Jamシートは「顔写真登録【あり】のチケット」での入場となり、事前に入場される皆さま(同行者含む)の顔写真登録が必要になります。・指定席：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付・ファミリーシート [着席指定]：14,800円（税込）全来場者ノベルティ付詳細 → https://mrsgreenapple.com/feature/10years_anniversary_live

MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU

・特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/



・開催期間：2025年3月24日（月）〜 4月6日（日）

※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで



・開催場所

東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア



［開催内容］

・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション

・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません

・POP-UP STORE

・竹下通りBGM

・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定。

・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定。



［POP-UP STORE概要］

UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU

期間：2025年3月24（月）〜 2025年4月13日（日）

営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6（JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分）

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー（VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+）

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/



東急プラザ表参道「オモカド」

場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース

期間：2025年3月24(月) 〜 2025年4月6日（日）

営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）

住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3（千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分）

決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+）

https://www.tokyu-plaza.com/omokado/



混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。

ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。

また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。



［購入個数制限］

お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。

※下記商品は購入制限数が異なります。

・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで

・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで

・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで

・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



［お問い合わせ］

ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター

※こちらのページよりお問い合わせください。

なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

https://inquiriesform.jp/umc-contact

受付：平日10:00〜18:00（※祝祭日を除く）



※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

・特設サイトhttps://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/landmark_in_harajuku/・開催期間：2025年3月24日（月）〜 4月6日（日）※UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUのみ4月13日(日)まで・開催場所東急プラザ表参道「オモカド」、東急プラザ原宿「ハラカド」、UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU他、原宿エリア［開催内容］・東急プラザ表参道「オモカド」＆東急プラザ原宿「ハラカド」 エントランスジャック、コラボレーション・ラッピングバスの走行 ※ご乗車することはできません・POP-UP STORE・竹下通りBGM・デジタルスタンプラリー ※詳細は後日発表予定。・コラボメニュー ※詳細は後日発表予定。［POP-UP STORE概要］UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU期間：2025年3月24（月）〜 2025年4月13日（日）営業時間：11:00〜20:00 (最終入場19:30)住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-6（JR山手線 原宿駅 竹下口 徒歩3分）決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー（VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ・WeChat Pay・Alipay+）https://store-harajuku.universal-music.co.jp/東急プラザ表参道「オモカド」場所：東急プラザ表参道「オモカド」 5階 LOCUL内イベントスペース期間：2025年3月24(月) 〜 2025年4月6日（日）営業時間：11:00〜20:00（最終入場19:30）住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4⁻30⁻3（千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 出口5 徒歩1分）決済方法：現金・クレジットカード・電子マネー (VISA・Masters・American Express・Discover・Diners・JCB・交通IC・ID・QUICPay・PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・WeChat Pay・Alipay+）https://www.tokyu-plaza.com/omokado/混雑緩和のため、事前予約制とさせていただきます。ご来店希望の方は、特設サイトより詳細をご覧ください。また、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」グッズは、オンライン先着販売、オンライン受注販売も予定しておりますので、併せてご利用ください。［購入個数制限］お一人様1会計につき各商品2点までご購入いただけます。※下記商品は購入制限数が異なります。・Tシャツなどサイズ展開がある商品はサイズ問わず2点まで・MGA Special Photo Card Set “LANDMARK IN HARAJUKU”は17点まで・LANDMARK IN HARAJUKU ガチャは11点まで・販売状況によって購入制限個数は変更となる可能性がございます。予めご了承ください。［お問い合わせ］ユニバーサル ミュージック クリエイティブ カスタマーサービス・センター※こちらのページよりお問い合わせください。なお、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。https://inquiriesform.jp/umc-contact受付：平日10:00〜18:00（※祝祭日を除く）※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

■デビュー10周年企画

▼MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO

10周年を記念して制作された新たなロゴを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO

10周年を記念して制作された新たなCONCEPT PHOTOを発表





▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUM

デビュー10周年を記念したベストアルバム『10』を2025年7月8日(火)にリリース



▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE〜FJORD〜

2025年7月26日(土)、27日(日)に神奈川県横浜市・山下ふ頭でミセス史上最大規模となる2日間10万⼈動員予定のライブを開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK

全国の商業施設とコラボレーションが決定。春、東急不動産の「オモカド」「ハラカド」や「UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU」などとのコラボカフェやポップアップストアで原宿をジャック。夏には、「MIYASHITA PARK」「ららぽーと」等の三井不動産の大型商業施設、および、丸井の商業施設「マルイ」「モディ」と全国での周年イベント大規模展開が決定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION

秋から全国でMrs. GREEN APPLEの展覧会を開催。デビュー10周年を振り返ることができる、楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や、さまざまなアイテムを展示していく予定



▼MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA

2025年2月15日(土)、16日(日)に韓国での初単独公演「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」を「TIGER DOME(タイガードーム)」にて開催



▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM

初のドキュメンタリー映画の製作が決定







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