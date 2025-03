朝倉未来の復帰が発表された5月4日の『RIZIN男祭り』(東京ドーム)で、刺激的な試合が決定した。これまでSNSでバトルを繰り広げ、昨年大みそかの『雷神番外地』のリングでも一触即発の事態となった、ヒロヤと篠塚辰樹がついに対戦する。「朝倉未来1年チャレンジ」出身で、朝倉と榊原信行CEOに直談判して2023年の『超RIZIN.2』に出場し、連敗スタートとなったものの同年大みそかに新井丈にTKO勝利して、一躍注目を集めた。いまやRIZINフライ級に欠かせない選手に成長したヒロヤが、朝倉の復帰の舞台でMMAファイターとしての進化を見せつけ、篠塚との因縁に終止符を打つ。

■「最初は無視してたけど、だんだん鬱陶しいなって。自分が格上として試合を受けてあげます」――これまでRIZINのビッグイベントに何度も参戦しているヒロヤ選手ですが、東京ドームで行われる『RIZIN男祭り』にも出場が決定しました。【ヒロヤ】選んでもらって本当に最高です。東京ドームで試合できるなんて、格闘家にとって最高ですよ。――格闘技を始めた時に東京ドームで戦うなんて想像していましたか?【ヒロヤ】いや、全くなかったです。さいたまスーパーアリーナでさえ想像してなかったんで、マジで「東京ドームでホームラン打ったろかって感じですよ。野球やったことないですけど(笑)。――同じ東京ドームで開催された2022年の『THE MATCH』はどこで見ましたか?【ヒロヤ】会場に行ってましたけど、人がすごくてヤバかったですよね。そんな会場で自分も試合ができるなんて、マジで最高です。デカい舞台のほうがチカラを発揮できると思うので、楽しみにしててください。――次の試合の前に昨年について振り返りたいのですが、7月の『超RIZIN.3』では所英男選手にTKO負け、11月の『RIZIN LANDMARK 10 in NAGOYA』では柴田“MONKEY”有哉と15分しっかり戦いきって判定勝ち、2試合で1勝1敗という結果でした。【ヒロヤ】試合は少なかったけど本当に進化した1年だったと思います。『超RIZIN.3』は自分が絶対に勝てると思っていたけど、格闘技に100%はないって感じたし、それがあったから柴田選手にしっかり判定で勝つことができて結果もついてきた。派手ではなかったけど、しっかり積み上げられた1年だったんじゃないかな。その分、今年は派手な1年になるので、まずはホームランをぶちかましますよ。――対戦する篠塚選手とは以前からSNSでバチバチしていたり、昨年大みそかの『雷神番外地』のリングでは額を突き合わせて騒然となりました。【ヒロヤ】彼がしょうもない絡みをしてきたけど相手にせず無視してたんですけど、だんだん鬱陶(うっとう)しいなと思ってきて。それに自分も最初にRIZINに出たときは格上の選手が相手をしてくれたという部分もあったので、そろそろ自分もそっちの立場になって受けてあげて、その上でしっかりMMAというものを教えてあげます。まぁ、RIZINのフライ級に面白いヤツが入ってくるのも大事かなとも思うんでね。――ヒロヤ選手と仲の良い冨澤大智選手が、『雷神番外地』の試合後インタビューで「俺が篠塚選手にリベンジしたかったのに、ヒロヤに横取りされちゃったよ」と笑顔で話していました。【ヒロヤ】2人でその話もしたけど「仕方ないか」って感じでした(笑)。大智もこの前の『BreakingDown』でジョリーを瞬殺したし、一緒に練習をして彼のMMAファイターとしての強さもわかっているので、また一緒にRIZINに出られるのが楽しみですね。■「自分がしっかり勝って、復活する未来さんにつなげます!」――篠塚選手はMMAデビュー戦ですが、強力なパンチが武器のストライカーで現在6連勝中です。【ヒロヤ】試合のイメージとしてはどっちにしろフィニッシュすると思うんですけど、僕がKOしたら面白いですよね。可能性は全然ありますよ。立ち技とMMAだと的の範囲とか距離感が変わってくるし、アイツもオープンフィンガーグローブで試合をやって練習もしてるだろうけど、MMAのタイミングでパンチを当てられるのかなって。――東京ドームという大舞台で前哨戦から注目されている試合なので、ヒロヤ選手のキャリアにとって大事な一戦となりそうですね。【ヒロヤ】それは間違いないですが、今回は相手というより“追われる立場”になった時に自分がしっかり勝てるか、それが試される試合です。格上相手だと強さを発揮できるけど、格下といわれる相手に硬くならずいつもどおり戦えるのか、そこがポイントになると思います。――今大会ではヒロヤ選手をRIZINに導いてくれた朝倉未来選手も復帰します。【ヒロヤ】未来さんと一緒に出られるのはうれしいですし、ファンの方も喜んでくださると思うんですよ。自分がしっかり勝って、未来さんの試合につなげます。――少しだけ嫌な話になりますが…、2人がともに出場した『超RIZIN.2』も『超RIZIN.3』も、そろって負けています。【ヒロヤ】確かにそうですね(苦笑)。でも今回は、俺は俺の試合をするだけだし、未来さんには未来さんの試合をしてもらって、絶対にそろって勝ちますよ!――所属ジム「JAPAN TOP TEAM」では、UFCに参戦している朝倉海選手と練習されているのでしょうか?【ヒロヤ】もちろんやっています。最高ですよね、UFCタイトルマッチ経験者と毎日練習できる環境って、めちゃくちゃ贅沢だと思っています。もちろんUFCってすごくカッコいいなって思いますけど、僕は日本のRIZINが一番好きなのでRIZINで頑張りたいし、格闘技をやっていない人や見たことがない人に僕の試合で何かを感じてもらうことが、一番大きなテーマです。――RIZINのフライ級には強豪外国人ファイターが次々と参戦し、グランプリの開催という話もありますが、『RIZIN男祭り』の先にどんなビジョンを考えていますか?【ヒロヤ】海外で練習した時に向こうのファイターはフィジカルがめっちゃ強いなと感じて、これから戦っていくにはフィジカルを絶対に強化しないと勝てないと思ったので、今はそこにフォーカスした練習をやっていますし、自分が海外ファイターをバンバン倒してRIZINを盛り上げたいです。日本人の中では強いと言われても、海外から強い選手が来て負けてたらRIZIN的には面白くないと思うので、グランプリがあったとしてもそこで勝てる人間になります。――SNSで話題のバキバキボディをさらに磨いていくんですね。【ヒロヤ】本当に次の試合をみんな楽しみにしていてください。フィジカルはもちろんだけど、組みも打撃も自分の課題として取り組んできて半年前より見違えるように成長しているので、そんな姿を見てもらいたいです!●5月4日『RIZIN男祭り』(東京ドーム)対戦カード・フェザー級タイトルマッチ(王者)クレベル・コイケ vs. (挑戦者)ラジャブアリ・シェイドゥラエフ・フライ級ヒロヤ vs. 篠塚辰樹※参戦予定選手朝倉未来(対戦相手は後日発表)