2025年3月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。

旅人は、坂井真紀。

小田急線

都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。

今週の旅人：坂井真紀

1970年5月17日生まれ 東京都出身

1992年ドラマ「90日間トテナム・パブ」でデビュー。

1996年には映画「ユーリ」で映画初出演を果たす。その後ドラマ・映画・舞台などで幅広く活躍中。

おじゃましたところ 藤沢駅 俣野別邸庭園 六会日大前駅 トレックカフェ 東林間駅 スタジオまんぼう舎 百合ヶ丘駅 北欧テキスタイル ダーラナガーデン 成城学園前駅 attic 千歳船橋駅 オイスター酒場さくらの トレックカフェスタジオまんぼう舎北欧テキスタイル ダーラナガーデンatticオイスター酒場さくらの

早咲きの河津桜をはじめ、18種の桜が順に咲き誇る！富士山を望む昭和モダン建築の庭園

【最寄駅】小田急線「藤沢駅」からバス・徒歩15分

【所番地】神奈川県横浜市戸塚区東俣野町80-1

【電話番号】045-852-8038

【営業時間】

庭園 9:00〜17:00

別邸 9:30〜16:30

【定休日】第3木曜（祝日の場合は翌日）/年末年始

【ホームページ】https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/matanobettei/about/outline.php

キャンプ用品や雑貨が並ぶ「山遊び」気分が味わえるカフェ キャンプスイーツ「スモア」とは？

【最寄駅】小田急線「六会日大前駅」から徒歩3分

【所番地】神奈川県藤沢市亀井野2丁目11-15

【電話番号】050-1520-4165

【営業時間】

火曜 11:30〜18:00

水曜〜土曜 11:00〜18:00

【定休日】月曜・日曜

【Instagram】https://www.instagram.com/trekgogocafe/?hl=ja

彫金とステンドグラスの融合！ガラスの色にインスパイアされた「魔女」にカラフル「阿波踊り」

【最寄駅】小田急線「東林間駅」から徒歩3分

【所番地】神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目27-8

【電話番号】080-3442-2583

【営業時間】

月：ほぼ休み

火：13:00〜

水：9:30〜

木：10:30〜

金：10:00〜

土：(第1,3)：ほぼ休み

土：(第2,4)：10:00〜

日：未定

【終了時間】消灯まで

【ホームページ】https://www.manbousha.studio/

【Instagram】https://www.instagram.com/atelier_manbousha/

【X（旧Twitter）】https://x.com/studiomanbousha

北欧テキスタイル ダーラナガーデン（百合ヶ丘駅）

店主が中学生の時ほれ込んだスウェーデン・ダーラナ地方の布を使った北欧テキスタイル

【最寄駅】小田急線「百合ヶ丘駅」から徒歩17分

【所番地】神奈川県川崎市麻生区高石5丁目28-8

【電話番号】044-955-6541

【営業時間】

月曜・金曜〜日曜 10:30〜16:30

土曜日（予約不要） 月曜・金曜・日曜（要予約）

【定休日】火曜、水曜、木曜

【ホームページ】https://dalagarden.shop/

【Instagram】https://www.instagram.com/dalagaarden/

店主とスタッフがロンドンで仕入れた、「普段使い」できるアンティーク雑貨

【最寄駅】小田急線「成城学園前駅」から徒歩2分

【所番地】東京都世田谷区成城6丁目16-4 小森谷ビル2階

【電話番号】03-5490-6601

【営業時間】日によって異なるためInstagramでご確認お願いします。

【定休日】不定休

【Instagram】https://www.instagram.com/attic_antique_seijo/

店主夫婦が全国の牡蠣漁師から仕入れる旬の牡蠣！旨味たっぷり牡蠣の昆布焼きとは？

【最寄駅】小田急線「千歳船橋駅」から徒歩1分

【所番地】東京都世田谷区桜丘2丁目20-7 伊東ショッピングセンター

【電話番号】080-3554-3900

【営業時間】17:00〜22:25

【定休日】火曜・水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/oyster_sakaba_sakurano/