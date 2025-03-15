坂井真紀が小田急線でぶらり途中下車の旅
2025年3月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。
旅人は、坂井真紀。
小田急線
都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。
今週の旅人：坂井真紀
1970年5月17日生まれ 東京都出身
1992年ドラマ「90日間トテナム・パブ」でデビュー。
1996年には映画「ユーリ」で映画初出演を果たす。その後ドラマ・映画・舞台などで幅広く活躍中。
おじゃましたところ
藤沢駅俣野別邸庭園
六会日大前駅トレックカフェ
東林間駅スタジオまんぼう舎
百合ヶ丘駅北欧テキスタイル ダーラナガーデン
成城学園前駅attic
千歳船橋駅オイスター酒場さくらの
俣野別邸庭園（藤沢駅）
早咲きの河津桜をはじめ、18種の桜が順に咲き誇る！富士山を望む昭和モダン建築の庭園
【最寄駅】小田急線「藤沢駅」からバス・徒歩15分
【所番地】神奈川県横浜市戸塚区東俣野町80-1
【電話番号】045-852-8038
【営業時間】
庭園 9:00〜17:00
別邸 9:30〜16:30
【定休日】第3木曜（祝日の場合は翌日）/年末年始
【ホームページ】https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/park/matanobettei/about/outline.php
トレックカフェ（六会日大前駅）
キャンプ用品や雑貨が並ぶ「山遊び」気分が味わえるカフェ キャンプスイーツ「スモア」とは？
【最寄駅】小田急線「六会日大前駅」から徒歩3分
【所番地】神奈川県藤沢市亀井野2丁目11-15
【電話番号】050-1520-4165
【営業時間】
火曜 11:30〜18:00
水曜〜土曜 11:00〜18:00
【定休日】月曜・日曜
【Instagram】https://www.instagram.com/trekgogocafe/?hl=ja
スタジオまんぼう舎（東林間駅）
彫金とステンドグラスの融合！ガラスの色にインスパイアされた「魔女」にカラフル「阿波踊り」
【最寄駅】小田急線「東林間駅」から徒歩3分
【所番地】神奈川県相模原市南区上鶴間6丁目27-8
【電話番号】080-3442-2583
【営業時間】
月：ほぼ休み
火：13:00〜
水：9:30〜
木：10:30〜
金：10:00〜
土：(第1,3)：ほぼ休み
土：(第2,4)：10:00〜
日：未定
【終了時間】消灯まで
【ホームページ】https://www.manbousha.studio/
【Instagram】https://www.instagram.com/atelier_manbousha/
【X（旧Twitter）】https://x.com/studiomanbousha
北欧テキスタイル ダーラナガーデン（百合ヶ丘駅）
店主が中学生の時ほれ込んだスウェーデン・ダーラナ地方の布を使った北欧テキスタイル
【最寄駅】小田急線「百合ヶ丘駅」から徒歩17分
【所番地】神奈川県川崎市麻生区高石5丁目28-8
【電話番号】044-955-6541
【営業時間】
月曜・金曜〜日曜 10:30〜16:30
土曜日（予約不要） 月曜・金曜・日曜（要予約）
【定休日】火曜、水曜、木曜
【ホームページ】https://dalagarden.shop/
【Instagram】https://www.instagram.com/dalagaarden/
attic（成城学園前駅）
店主とスタッフがロンドンで仕入れた、「普段使い」できるアンティーク雑貨
【最寄駅】小田急線「成城学園前駅」から徒歩2分
【所番地】東京都世田谷区成城6丁目16-4 小森谷ビル2階
【電話番号】03-5490-6601
【営業時間】日によって異なるためInstagramでご確認お願いします。
【定休日】不定休
【Instagram】https://www.instagram.com/attic_antique_seijo/
オイスター酒場さくらの（千歳船橋駅）
店主夫婦が全国の牡蠣漁師から仕入れる旬の牡蠣！旨味たっぷり牡蠣の昆布焼きとは？
【最寄駅】小田急線「千歳船橋駅」から徒歩1分
【所番地】東京都世田谷区桜丘2丁目20-7 伊東ショッピングセンター
【電話番号】080-3554-3900
【営業時間】17:00〜22:25
【定休日】火曜・水曜
【Instagram】https://www.instagram.com/oyster_sakaba_sakurano/