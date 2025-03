2025年、F1シーズンが幕を開けた。開幕戦はオーストラリア・メルボルン。マックス・フェルスタッペンが5連覇を狙う一方、ランド・ノリスやシャルル・ルクレールらが王座奪還を狙う。ルイス・ハミルトンはメルセデスからフェラーリへ移籍。その活躍に注目が集まる。



エイドリアン・ニューウェイ氏が、アストンマーティンF1マネージング・テクニカル・パートナーに就任するなど、スタッフの入れ替えも活発化した。ドライバーの移籍やルール変更も加わり、史上最高のシーズンになる可能性を秘めている。今シーズンのドライバーラインナップ、レースカレンダー、ルール変更について『Daily Mail』が解説している。





