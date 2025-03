◆EXILE TETSUYA、イベントで足負傷

【モデルプレス=2025/03/15】EXILE TETSUYAが、アキレス腱断裂により治療に専念することがわかった。3月14日、所属事務所・LDHの公式サイトにて発表された。3月8日に開催されたKIDS B HAPPY presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」に参加していたTETSUYA。イベント中に足を痛めたといい、病院での精密検査の結果、「医師より『アキレス腱断裂』により数か月の治療が必要との診断を受けました」と説明した。

◆全文

これにより「EXILEおよびEXILE THE SECOND、EXILE B HAPPYにおけるEXILE TETSUYAの活動につきましては、当面激しく体を使うパフォーマンスは控え、治療に専念することとなりました」としている。また、3月29日から開催予定の「EXILE LIVE TOUR 2025"WHAT IS EXILE"」は全公演の出演を見送り、他出演メンバーで実施。4月5日の「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」に関しては、EXILE B HAPPYの出演を見合わせることを発表した。最後に「今後は医師やトレーナーと相談しながら、万全の状態で復帰できるよう治療に取り組んで参りますので、どうか温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えている。(modelpress編集部)いつも温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。EXILE TETSUYAですが、3/8(土)に出演したKIDS B HAPPY presents オリジナルダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」中に足を痛めたため、病院にて精密検査を行いました。検査の結果、医師より「アキレス腱断裂」により数か月の治療が必要との診断を受けました。この診断を受けまして、EXILEおよびEXILE THE SECOND、EXILE B HAPPYにおけるEXILE TETSUYAの活動につきましては、当面激しく体を使うパフォーマンスは控え、治療に専念することとなりました。メンバー・スタッフで協議を行った結果、『EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"』に関しては、全公演EXILE TETSUYAの出演を見送り、他出演メンバーで実施することとなりました。また、EXILE B HAPPYで出演を予定していた4/5(土)の「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」に関しましては、演出準備等の都合により、EXILE B HAPPYの出演を見合わせることとなりました。EXILE TETSUYAおよびEXILE B HAPPYの出演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、関係者の皆様には、多大なご心配とご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。なお、既に発表している他出演ライブ・イベントに関しましては、治療状況等を考慮し、随時公式HPにてお知らせいたします。今後は医師やトレーナーと相談しながら、万全の状態で復帰できるよう治療に取り組んで参りますので、どうか温かく見守っていただけたら幸いです。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。