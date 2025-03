驚愕“ボディチェンジ”で話題の『デビルズ・ゲーム』メイキングカット解禁、犯罪心理学者・出口保行氏のコメントも到着

絶賛公開中の映画『デビルズ・ゲーム』より、メイキングカットが解禁となった。

【画像】完璧な女装を披露、『デビルズ・ゲーム』主演俳優

本作の主人公は、サイコパスの連続殺人鬼ジニョクと、人望の厚い熱血刑事ジェファン。事件を追う中で、あることをきっかけに2人の魂が入れ替わってしまう。正義感あふれる刑事の意識は殺人鬼の身体に閉じ込められ、殺人鬼は刑事の身体を手に入れたことで、社会的信用と警察の権力という“武器”を得ることとなる。この絶望的な状況から抜け出すため、ジェファンは必死に自分の無実を証明しようとするが――。

殺人鬼のジニョクを、ドラマ『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』(19)や映画『オオカミ狩り』(22)などへの出演で注目度が高まっている“カメレオン俳優”チャン・ドンユンが担当。そして刑事のジェファンを演じたのは、『狼たちの墓標』(21)や『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』(24)など、コメディからノワールまでジャンルを問わない実力派俳優オ・デファンが演じる。

今回、映画『オオカミ狩り』の制作会社と鬼才のキャスト・スタッフがタッグを組んだ、本作のメイキング写真が公開。

本作は生死をかけた海上監獄バトルロイヤルの強烈すぎる残酷描写によって、韓国ではR 18+指定となった『オオカミ狩り』(日本では R15+)を生んだ、ザ・コンテンツオンが制作を担当。これまで『隣人-The Neighbors-』『リバイバル 妻は二度殺される』などの良作スリラーも手掛けてきたプロデューサーの最新作となった本作では、一流のスタッフが総力を結集している。躍動的なカメラの動きと冷ややかな視線で捉えた撮影には、『代立軍 ウォリアーズ・オブ・ドーン』『サイコキネシス −念力−』のチェ・ジョンソク。光と色の調節により、スリラー映画に独自の感性を加えた照明は、『ミッドナイト・ランナー』『神と共に』シリーズのイ・ジュンホが担当。また、美術監督には『オオカミ狩り』のイ・ジョンウ、アクション監督には『チング 永遠の絆』『パイレーツ』のコ・ヒョンウンと、彼らが作品の完成度を極限まで引き上げたことで、映画『デビルズ・ゲーム』はスリルと衝撃もネクストレベルに達したといえる。

そんな彼らとタッグを組んだのは、『パイレーツ』『母なる復讐』などで助監督を務め、本作が長編デビューとなり、今韓国で鬼才と評価されているキム・ジェフン監督。本作は限界まで燃え盛るビジュアルを作り出すため、カメラワーク、照明、色味、そして音楽などまでこだわりを魅せている。スリラーというジャンルの特性上、継続してダークな印象を持つ作品にあえて色彩な光を加え、洗練されたムードを演出。ガイコツの色鮮やかなボディペイントで登場する殺人鬼集団のシーンのブラックライトを駆使したオープニングは監督のアイデアによるもの。

さらに、リアル感溢れる雰囲気を持つロケ地にも重点を置き、ターミナル駅として知られる龍山駅や廃校、クラブ、病院、警察署、市場など、空間ひとつひとつを重複しない色味と質感で表現。また、龍山駅付近のシーンは、ソウル駅のホームレスたちが実際に路上生活している場所でも撮影されている。本作1番のポイントと言っても過言ではないのが、鼓膜に刺さる音楽。ジニョクと一味たちが殺人を犯すたびに流れるヒップホップ音楽や電子音楽からクラシカルなオーケストラまで多様なジャンルの音楽を使用。緊迫した追撃戦や張り詰めた心理戦のときに流れる強烈な旋律まで、彼らの精神を混迷し、陶酔させ、奇怪な雰囲気を醸し出すことで、忘れられないシーンが誕生した。このようにして、多くの観客の目を引く強烈なイメージを与えている。

忘れてはいけないのが、今回サイコパス殺人鬼を演じたチャン・ドンユンと熱血刑事役のオ・デファン。2人も初めて挑戦した魂が入れ替わる役柄には頭を悩ませながらも、話し合いを重ねて演じるプランを練ったという。オ・デファンは演じるに当たり、「体が変わるのだからお互いのトーン(雰囲気)を真似するべきか?」と悩みましたが、真似するというよりは「私がジェファンなら?私が本当のジニョクだったらどうだろうか」という発想から演技をしていこうと話し、「べストを尽くして撮影しました」とドンユンや監督と撮影中に何度も話し合いを重ねて挑んだと語った。“家族が人質に取られたサイコパス殺人鬼の身体を持つ刑事”として、そして“刑事の身体を手に入れたサイコパス殺人鬼”として見事に演じ、さらにその先“サイコパス殺人鬼の身体を持つ刑事だと洗脳された殺人鬼”、“刑事の身体を手に入れたサイコパス殺人鬼だと偽って全てを操っていた刑事”を演じるという、物語が進むにつれ彼らの役柄も複雑になっていくが、彼らの演技力を持ってこそこの設定が成立したのだ。

さらに、犯罪心理学者・出口保行氏からの応援コメントが到着。本作を鑑賞した、東京未来大学副学長で犯罪心理学者の出口氏は「「確証バイアス」という罠。人には「思い込み」があります。これが時として判断を狂わせる。本作は最後まで視聴者を困惑させ続けます。思い込みを二転三転させることで一層深い闇に引きずりこみます。」と劇中の入れ替わりトリックの真相部分を犯罪心理学者の視点でコメントしている。

監督は公開にあたり「2人の頭脳戦の面白さを堪能するためにも、前半の伏線を見逃さないように!」と語っており、2人が入れ替わった後に拡張する劇的な事件を描くことで、従来のスリラーとは異なる奇抜かつ挑戦的な一作が誕生した。ラストには鳥肌の立つドンデン返しも用意している本作。ぜひ劇場でご覧頂きたい。

