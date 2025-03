Appleが2025年2月28日に発売した「 iPhone 16e 」で、BluetoothスピーカーやBluetoothイヤホンに接続した際に、再生される音声が定期的に途切れる問題が多数報告されています。iPhone 16e Has a Bluetooth Audio Problem - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/03/13/iphone-16e-bluetooth-audio-problem/

Some iPhone 16e owners are reporting Bluetooth audio issues that could be an iOS problem | TechRadarhttps://www.techradar.com/phones/some-iphone-16e-owners-are-reporting-bluetooth-audio-issues-that-could-be-an-ios-problemiPhone 16e users report Bluetooth audio problemshttps://appleinsider.com/articles/25/03/14/iphone-16e-users-report-bluetooth-audio-problems現地時間の2025年3月5日、iPhone 16eのBluetoothオーディオが途切れる問題がApple公式のサポートフォーラム上で報告されました。報告した人物は、「Bluetoothオーディオが途切れる問題に悩んでいる人はいませんか?iPhone 13 miniからiPhone 16eにアップグレードしたばかりですが、どのBluetoothデバイスでも音声が途切れ続けます。サウンドが1秒間停止してから再び再生されます。iCloudバックアップを使用せずに工場出荷時の状態にリセットして問題が解決するかどうかを確認しましたが、まだ問題は発生し続けています。これは単に早く買ったユーザー特有の問題なのか、iOS 18のバグなのかわかりません。私はこれに悩まされています!」と記しています。Bluetooth audio stuttering issues on my i… - Apple Communityhttps://discussions.apple.com/thread/255996256Reddit上では同じ問題に遭遇しているユーザーが、「2日前にiPhone 16eを購入しましたが、Bluetoothオーディオが途切れる問題が発生しているようです。問題は短時間で、音声が停止してすぐに再開します。1曲につき、1〜3回程度です。AirPodsとソニーのヘッドホンでテストしましたが、どちらでも問題は発生します。古いスマホで試しても問題は起きません。店に行って何も質問せずに交換してもらいました。しかし、新しいものもカクカクします。これはiPhone 16eの問題なのか、iOSの問題なのかわかりません。他の人も同じような症状が出ているのか、iPhone 16eを全額返金した方がいいのか知りたいです」と投稿しています。X(旧Twitter)上でも「最近iPhone 16eを購入し、BluetoothでBeats Flexをペアリングしましたが、オーディオが途切れます。原因はFitBit Inspire HRでした。この問題を解決するには、FitBitとの接続を完全に切断する必要がありました。すでにAppleにバグは伝達済みなので、これが修正されることを期待しています。他のアプリでも発生する可能性があります」といった具合に、iPhone 16eのBluetoothオーディオが途切れ途切れになる問題が報告されていました。この問題の原因は、複数のBluetoothデバイスを同時に接続することにあるとされています。音声の途切れを経験したあるユーザーは、「Ouraアプリを閉じてOura Ring(Bluetoothで接続するスマートリング)がバックグラウンドで実行されないようにすると、音声の途切れが止まりました。複数のデバイスがBluetooth経由で同時に接続されることが問題の原因であるようです」と報告しています。なお、iPhone 16eを2025年3月12日に配信されたばかりのiOS 18.3.2にアップデートしても、音声途切れバグは解決しないそうです。ただし、すでに問題はAppleに報告済みであるため、4月に配信予定のiOS 18.4で音声が途切れる問題が修正される可能性があります。