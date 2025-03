ゆったり行程で初心者にもおすすめ！ビーウェーブ「登山渋滞を回避する富士登山ツアー」

ビーウェーブは「登山渋滞を回避する富士登山ツアー」の募集を開始しました。

ビーウェーブ「登山渋滞を回避する富士登山ツアー」

ビーウェーブは「登山渋滞を回避する富士登山ツアー」の募集を開始。

一般的な富士登山ツアーでは、多くの登山者が深夜に山小屋を出発し、山頂でのご来光を目指して行列を作ります。

しかし、このツアーでは、あえて山小屋での仮眠時間を長く確保することで、登山渋滞を避け、ゆとりある登山を実現します。

吉田ルートは、七合目から山頂まで、どこからでも美しいご来光を望めるのが特徴です。

このツアーは山頂ではなく、登山道中の休憩スポットからご来光を楽しみます。

「夜間の大渋滞が苦痛だった」「寝不足で高山病になり、登頂を断念した」といったお客様の声を受け、富士登山専門ガイドと共同で企画したこのツアーは、今シーズンで3年目を迎えます。

出発地は東海道新幹線の三島駅。

五合目までは専用バスで移動するため、盛岡から広島まで、広範囲からの当日出発が可能です。

■2025年富士登山ツアーのおすすめプラン

<その(1) 本八合目ご来光&富士山登頂ツアーの概要(1泊2日)>

1泊2日で富士吉田口山頂を目指すツアーです。

登山渋滞を回避し、本八合目付近でご来光を望みます。

山小屋での仮眠時間が長いため、初心者にもおすすめです。

出発日 : 2025年7月5日(土)、8月1日(金)、8月18日(月)、8月24日(日)

集合場所・時間: 三島駅北口・ロータリー前(10時20分集合)

旅行代金 : 出発場所により異なります。

(三島発)53,200〜55,800円

(東京・品川・新横浜発)61,400〜64,000円

(新大阪・京都発)77,800〜80,400円

(名古屋発)70,200〜72,800円

※税込の金額です

最少催行人員 : 12名

予約方法 : 専用WEBサイト

ゆったり行程の富士登山ツアー

<その(2) ゆったり行程の富士登山ツアーの概要(2泊3日)>

2泊3日で日本最高峰3,776mを目指すツアーです。

山小屋に2泊することで、体への負担を軽減し、登頂率をUPさせます。

2回のご来光チャンスとお鉢めぐりも楽しめる富士山を満喫できるコースです。

出発日 : 2025年7月9日(水)、8月11日(月・祝)、8月15日(金)、8月26日(火)

集合場所・時間: 三島駅北口・ロータリー前(10時20分集合)

旅行代金 : 出発場所により異なります。

(三島発)77,800〜82,400円

(東京・品川・新横浜発)86,000〜90,600円

(新大阪・京都発)102,000〜107,400円

(名古屋発)94,600〜99,800円

※税込の金額です

最少催行人員 : 12名

予約方法 : 専用WEBサイト

〜ビーウェーブの富士登山ツアーのおすすめポイント〜

■三島駅出発でツアーを企画する理由

1. 全国各地から当日出発が可能!

三島駅は東海道新幹線の停車駅で、東は盛岡駅、西は広島駅までの広範囲が当日出発で間に合う出発時間で設定されています。

これにより、同じグループで異なる場所に住む方でも、同じ行程で一緒にツアーに参加できます。

2. 道路渋滞の心配がほとんどありません!

首都圏から出発するバスツアーは、高速道路の渋滞により到着が大幅に遅れることがあります。

その結果、五合目での休憩時間が短くなり、適切な高度順応ができないままツアーがスタートしてしまう恐れがあります。

一方、三島駅出発のツアーは、首都圏と比較して大きな渋滞に巻き込まれる可能性が少ないため、その点が最大のメリットと言えます。

3. 出発前日にいつもの布団で寝られる!

実は、これは富士登山において非常に重要なことです。

安全な登山のためには、寝不足は禁物!新幹線ツアーの素晴らしい点は、普段通りの布団で快適に眠ることができることです。

これにより、登山当日はしっかりと体力が整った状態でスタートできます。

集合場所:三島駅(東海道新幹線)

専用バスでスバルライン五合目まで移動

■混雑時間を回避する富士登山の“新スタイル”

1. 山小屋でゆっくり休んで頂上へ

ご来光登山といえば、夜間登山が一般的です。

しかし、長い行列を待つことは体力的に厳しいものです。

そこで、山小屋での休息時間を長くし、体力をしっかりと回復させて登頂率を向上させることを目指します。

また、山頂までのアタック時間も、ピーク時間をずらすことで短縮されます。

2. 吉田口ルートの醍醐味「ご来光はどこで見ても美しい」

もちろん、富士山頂から見るご来光は格別です。

しかし、吉田口ルートなら登山道のどこからでも、頂上と同じくらい美しいご来光を楽しむことができます。

過去のツアーでは、吉田ルートの登山道で多くの参加者が、頂上以外の場所からも美しいご来光に感動を味わってきました。

1泊2日ツアー:本八合目付近でのご来光を予定

2泊3日ツアー:2回のご来光チャンスあり!(七合目の山小屋付近・八合目の山小屋付近)

行列を連ねる混雑時間を回避

八合目太子館からのご来光

■「ふじさん割」はじめました(出発60日前までの予約がお得!)

2025年シーズンは、出発60日前までの予約で、おひとり様2,230(ふじさん)円を割引します!お早めの予約を検討ください。

早期割引(ふじさん割)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ゆったり行程で初心者にもおすすめ!ビーウェーブ「登山渋滞を回避する富士登山ツアー」 appeared first on Dtimes.