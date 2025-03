選べる出発地点と柔軟なコース設定！国際自動車「東京観光お花見タクシー」

国際自動車は、2025年3月12日(水)より、ご高齢の方にも優しいユニバーサル車両で行く「東京観光お花見タクシー」の予約受付を開始しました。

国際自動車「東京観光お花見タクシー」



■春の訪れを満喫!ご高齢の方やお子様連れにも最適な「東京観光お花見タクシー」

人混みを避け、プライベートな空間で、ゆったりと桜の名所を巡りたい方にぴったりなプランです。

タクシーだから移動もスムーズ。

車窓から眺める桜並木もまた格別です。

ご高齢の方や小さなお子様連れのご家族にも、安心して利用できます。

■自分だけの桜スポット巡りへ出発!選べる出発地点と柔軟なコース設定

東京23区、武蔵野市、三鷹市、横浜市内のホテルや自宅など、希望の場所へ迎えに来てくれます。

定番の桜の名所から隠れた穴場スポットまで、お客さまのご希望に沿って、東京観光の資格を持つドライバーが最適なコースを提案します。

移動中も観光ガイドとして、桜にまつわるお話など、東京の魅力を余すことなく伝えられます。

<3時間モデルコース(例)>

東京駅出発 → 皇居千鳥ヶ淵 → 靖国神社 → 青山霊園 → 東京ミッドタウン六本木 → 東京駅

お花見タクシーモデルコース

<料金>

3時間コース:17,080円(税込)/1台あたり

時間延長 :30分毎に2,770円(税込)

<その他>

・上記はモデルコースの一例です。

お客さまのご希望に合わせて、自由にコース設定いただけます。

・運行当日の開園状況や天候により、案内できない場合があります。

・料金は東京駅発着の場合です。

出発地によって料金が異なる場合がありますので、お問合せください。

・横浜市内からも利用できます。

予約時にご相談ください。

・各施設の入場料、駐車料金、高速道路料金などは別途発生します。

・各施設への予約は承っておりません。

お客さま自身でお願いします。

■快適で安心な移動を提供するユニバーサル車両(トヨタJPNタクシー)

「東京観光お花見タクシー」は、すべてユニバーサル車両(トヨタJPNタクシー)を採用。

広い車内、低いステップと広いドア、車いす用スロープなど、ご高齢の方や車いすを利用の方にも、快適で安心な移動空間を提供します。

運転席と助手席の間には、感染症対策として透明な仕切り板を設置しています。

ユニバーサル車両(トヨタJPNタクシー)

