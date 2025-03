まるで本物と見間違うほどの精巧な作品勢揃い！BACON「ミニチュア写真の世界展 2025」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、本物かと見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの合同写真展&物販展の最新作「ミニチュア写真の世界展 2025」を2025年4月11日(金)〜5月18日(日)に開催します。

さらに、5月24日(土)〜6月29日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。

BACON「ミニチュア写真の世界展 2025」

BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、本物かと見間違うほど精巧に作られたミニチュアアートの合同写真展&物販展の最新作「ミニチュア写真の世界展 2025」を2025年4月11日(金)〜5月18日(日)に開催。

さらに、5月24日(土)〜6月29日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。

■SNSで話題の“超精巧”ミニチュアが大集結!本物以上のリアルさに注目!

過去に来場いただいた方も新たな発見を楽しめるよう、展示作品を新作ベースに一新。

さらに、クリエイターによる解説を加え、ミニチュアアートの世界をより深く味わえる工夫を施しました。

まるで本物と見間違うほどの精巧な作品の数々を堪能できます。

出展作家陣は、SNSで人気を誇るクリエイターが多数参加。

今回は新規クリエイター8組を迎え、総勢64組が他会場では見られない“ミニチュアアートの真髄”を披露します。

【注目作品紹介】

◆ りっこ (@mysiderikko)

Instagramフォロワー6.5万人超の人気クリエイター「りっこ」が、小籠包や餃子など、蒸籠に詰め込んだ62種類の新作ミニチュア点心を初披露!携帯カメラで作品をアップで撮影すると、画像検索で点心の種類が分かるユニークな仕掛けも。

◆ Renee (@renee_miniature)

制作期間7年、毎年バージョンアップを重ねてきた大作「いちご農園のスイーツカフェ」が初展示。

2025年のいちご農園は、豊作で彩り鮮やかに仕上がっています。

◆ ミニ厨房庵 (@minichuubouan_tyakitchen)

素材にこだわった繊細なミニチュア作品で人気の「ミニ厨房庵」が、本展で半年かけて制作した新作を初公開。

1960年代の中華料理屋をイメージした作品や、ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮を用いたピザ&ベーカリーのミニチュアが登場!

◆ clarabel(@clarabel0919)

精巧なドールハウス作品を手がける「clarabel」が本展に登場。

48分の1サイズの世界観とハウス内の細部までこだわり抜かれた世界観をぜひ楽しめます。

◆ N=yatsugatake (@nyatsugatake_fanlab)

ウエディングドレスショップを再現したミニチュア作品を展示。

優美でロマンティックな世界が広がります。

この他にも、驚きと創造が織りなすミニチュアの奇跡を多数展示!ここでしか見られない圧巻の作品群は、見どころ満載です。

■どうぶつたちが逃げ出した!?ミニチュアたちが、かくれんぼ!

パンダやアヒル、クマや猫など、小さくてかわいいミニチュアの動物たちが会場内で大脱走!特設スペースでは、人気クリエイターたちが本企画のために特別に制作した模型やおもちゃ、ぬいぐるみ、フードなど、多彩なミニチュア作品が大集合します。

さらに、来場者自身が謎解きを楽しみながら参加できる体験型イベント『ミニチュアかくれんぼ』も開催!子どもから大人まで夢中になれる、ワクワクが詰まったミニチュアワールドを楽しめます。

■誰でも気軽に楽しめるミニチュア制作が体験出来るワークショップも同時開催!

講師 :cococherie

制作物:「うさぎさんのカラフルメロンソーダ作り」

参加費:3,300円

日程 :4月26日(土)、5月3日(土)、5月10日(土)

講師 :Espoir

制作物:「和菓子or海鮮丼」

参加費:2,000円

日程 :4月27日(日)、4月29日(火)、5月11日(日)

講師 :ミニ厨房庵

制作物:「あにまるカフェランチ」

参加費:1,980円

日程 :4月19日(土)、4月20日(日)、5月6日(火)

講師 :ミヤケ千夏

制作物:「ブラックフォレストケーキ」

参加費:2,200円

日程 :5月4日(日)、5月5日(月)

講師 :小坂てん

制作物:「ミニチュアお子さまランチ」

参加費:2,200円

日程 :5月17日(土)、5月18日(日)

※予定ですので変更になる場合があります。

※事前予約制

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

■会場限定!!ココでしか買うことのできない、ミニチュア限定グッズが登場!!

<まいにちごまふぅ>

・いちごミルフィーユパイキーホルダー 2,200円

・えだまめチャーム 1,430円

<salon de Belle Rose>

・うさぎスイーツセット 2,300円

・いちごのシャルロットケーキ 2,800円

・うさ耳瓶入りキャンディ 900円

・ミルクシェイク 1,500円

・2段丸BOX 1,500円

・3段丸BOX 2,200円

・プチカップケーキ 1,400円

<kerosaka>

・3連ブローチ 3,960円

・耳飾り 2,750円〜

<さかなさん>

・定食 3,500円

<ことなのうそっこ食堂>

・お食い初めセット 4,000円

・ミニチュアフード 2,500円〜

<みいやん商店>

・小瓶キーホルダー 800円〜

<チイサナツクエ>

・すやすやにゃんこのミニチュア 3,300円

<amo miniature>

・ボールペン 3,000円〜

<ebisukaasn>

・ミニチュアフードの置き物 1,200円

・ブローチ 880円

・お寿司のピンクッション 1,200円

<GuuRe.8>

・携帯チャーム 1,100円

・クマパンケーキキーホルダー(小) 1,210円

・キーホルダー(大) 1,540円

・通常ブローチヘアゴム 990円

<yokan>

・うさぎのクッキーセット 2,640円

<Re:treat>

・ミニチュアパングッズ 2,000円〜

<miroture_food>

・ガパオセット(大) 2,000円

・ガパオセット(小) 1,800円

<小坂てん>

・手のひらどんぶりのキーホルダー 1,600円

<kodamama>

・トランクスイーツ 12,000円

<M’s mini>

・アンティークキッチンストーブ 8,800円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【企画展概要】

■東京

企画展名: 「ミニチュア写真の世界展 2025」

開催日時: 2025年4月11日(金)〜5月18日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月曜日(4月28日(月)、5月5日(月・祝日)は開館、振替休日なし)

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 64組

主催 : BACON

■名古屋

企画展名: 「ミニチュア写真の世界展 2025 in 名古屋」

開催日時: 2025年5月24日(土)〜6月29日(日)

営業時間: 平日 11:00〜17:00、土日・祝日 11:00〜18:00

休館日 : 毎週月・火曜日

会場 : TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 : 800円/3歳以下は入場無料

出展者 : 64組

主催 : BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post まるで本物と見間違うほどの精巧な作品勢揃い!BACON「ミニチュア写真の世界展 2025」 appeared first on Dtimes.