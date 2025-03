限定商品勢揃い！アトレ新浦安『今だけ、ここだけの、トキメキを。』

アトレ新浦安では、スプリングプロモーションのキーコンテンツとして『今だけ、ここだけの、トキメキを。』と題し、2025年3月14日(金)〜4月27日(日)の期間に「アトレ新浦安限定商品」を展開します。

アトレ新浦安『今だけ、ここだけの、トキメキを。』

アトレ新浦安では、スプリングプロモーションのキーコンテンツとして『今だけ、ここだけの、トキメキを。』と題し、2025年3月14日(金)〜4月27日(日)の期間に「アトレ新浦安限定商品」を展開。

期間中はアトレ新浦安店でしか買えない!食べられない!出会えない!とっておきの限定商品を発売します。

■参加ショップ(全22ショップ)

【生鮮・惣菜】

魚力、おそうざい村、澤光青果、地鶏屋、千代田鮨、跳ね鯛+三代目茂蔵

【スイーツ・パン】

果汁工房果琳、ドンク・ミニワン、ハニースタイル、フロ プレステージュ、BLOSSOM & BOUQUET、横浜くりこ庵

【雑貨・フラワー】

アフタヌーンティー・リビング、シャン・ド・エルブ、Hibiya-Kadan Style

【レストラン】

卯兵衛、ゴングル、新助、丸亀製麺、やる気酒場、横浜家系ラーメン 道玄家

【サービス】

ネイルクイック

■アトレ新浦安限定商品の一部を紹介

今回のプロモーションに合わせて考案されたメニューや、浦安で人気のショップの限定商品を提供します。

千代田鮨_本鮪入りにぎり合わせ十貫

店名 :千代田鮨

商品名 :本鮪入りにぎり合わせ十貫

金額 :1,285円(税込)

商品紹介:厳選した本マグロの赤身を贅沢に三貫盛り込んだ必食の逸品。

脂乗り、鮮度、色目にこだわった国産の生サーモンや

千代田鮨自慢のアジなど人気のネタをふんだんに使用した

アトレ新浦安店でしか味わえない珠玉なにぎり合わせです。

新助_豪華!欲張り3点盛り

店名 :新助

商品名 :豪華!欲張り3点盛り

金額 :1,628円(税込)

商品紹介:浦安で圧倒的な人気を誇る『新助』では、

毎朝店主自ら豊洲市場へ足を運び、

その日の最高の魚を仕入れています。

『お客様に本当に美味しい魚を味わっていただきたい』

その一心で選び抜いた鮮魚は、まさに海の宝石。

その日の仕入れによって内容が変わる、至福の3点盛りです。

果汁工房果琳_ミックスジュース

店名 :果汁工房果琳

商品名 :果琳ミックスジュース

金額 :M 496円 L 766円(税込)

商品紹介:フルーツジュース専門店の果汁工房果琳が厳選したフルーツを使用。

店舗で仕込んだバナナ・パイナップル・マンゴーに

その場で絞った柑橘系のフルーツと相性の良い

牛乳を合わせた新浦安店でしか味わえない

特別な果琳ミックスジュースです。

跳ね鯛+三代目茂蔵_特製浦安D-Rocksコラボ弁当

店名 :跳ね鯛+三代目茂蔵

商品名 :特製浦安D-Rocksコラボ弁当

金額 :1,296円(税込)

商品紹介:浦安市を中心に活動する、プロラグビーチーム

「浦安D-Rocks」とのコラボ弁当。

アンガスビーフを使用した焼肉、

三元豚の生姜焼き、ポテトサラダを乗せた特製ハンバーグと

ボリューム超満点。

D-Rocksの選手も絶賛のお肉たっぷり弁当です。

浦安D-Rocksエンブレム

日本最高峰のラグビーリーグ「ジャパンラグビー リーグワン」に所属するラグビークラブであり、千葉県浦安市をホストタウンとし、日々活動を行っています。

D-RocksのDには「Dynamic(躍動)」、「Dream(夢)」、「Delight(歓喜)」が、Rocksには岩のような力強さと略語である【ROX】から「すごい」「最高」という意味も込められています。

■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 : アトレ新浦安

所在地 : 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間: 10:00〜21:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページを確認してください。

構造 : 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 : 地上2階

延床面積: 14,802平方メートル

店舗面積: 7,154平方メートル

店舗数 : 66ショップ(2025年3月12日現在)

