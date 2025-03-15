Àô¼Á¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¡×¤ÈÇòÉÍ²¹Àô¤¬¥³¥é¥Ü¡ªÎ¹ÈÖÁÈÉ÷MV¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê
¡Ö¾ì¤òÊ¨¤«¤·¡¢Åò¤òÍ¯¤«¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÀô¼Á¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¡×¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²¹ÀôÃÏ¤È¤Î½é¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡ª¤½¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾Í¿ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÏÂ²Î»³¸©¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¡£Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤ÎMV¤¬2025Ç¯2·î26Æü11»þ26Ê¬(¡Ö¤¤¤¤¡¦¤Õ¤í¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»)¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÎ¹ÈÖÁÈÉ÷MV¤ò¸«¤ë
¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¡×¤Ï¡¢10¼ïÎà¤¢¤ë²¹Àô¤Î¡ÈÀô¼Á¡É¤òÍ³Íè¤È¤·¤¿10¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¹Àô¡õÉ÷Ï¤¥ï¡¼¥ÉËþºÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖÊ¨¤«¤»¡ªFor you¡× ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª¤¤¤Ç¡ùATAMI¡×(ÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤²¹Àô)¤ä¡ÖÍÇÏ¤Ç¥¢¥ê¥¬¥È¢ö¡×(Ê¼¸Ë¸©¡¦ÍÇÏ²¹Àô)¤È¤¤¤Ã¤¿²¹ÀôÃÏ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Ï¡¢ÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥·¥ª(CV¡§ÅÚÅÄÎè±û¡¢Àô¼Á¡§±ö²½ÊªÀô)¡¢¥¤¥ª¥¦(CV¡§º£°æÊ¸Ìé¡¢Àô¼Á¡§Î²²«Àô)¡¢¥¸¥å¥¦¥½¥¦(CV¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢Àô¼Á¡§Ãº»À¿åÁÇ±öÀô)¤Î3¿Í¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÌÃÎ¤ÏOFF¤í ³Ú¤·¤ßON¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÂÌÞ¯ÍîÉ÷²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¹Àô¤¢¤ê¡¢¤ª¼ò¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¢¤ê¤È¡¢Î¹ÈÖÁÈÉ÷¤Î±é½Ð¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖPV¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¤Û¤«¤Î¾ðÊó¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö1¶Ê¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¾ðÊóÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤(Ë«¤á¸ÀÍÕ)¡×¡¢¡ÖËèÅÙMV¤¹¤´¤¯ÎÏÆþ¤ì¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥¦¡×Ìò¤Îº£°æÊ¸Ìé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Ú¶Ê¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÂçÀ¼¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¹Àô¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥¦¥½¥¦¡×Ìò¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Ù¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ø´ñÁÛÅ·³°¡Ù¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¢ö¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¡Ø¤É¤Ö¤ó¤Ã¡Ù¤È¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÈóÆü¾ï¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¤Ï¤º¤Ã¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
ÇòÉÍÄ®Ã´Åö¼Ô¤ÎßÀ¸ýÂçµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Ù¤Î°ìÅÙÊ¹¤¯¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤Ï¡¢Ä£Æâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìò¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ØÀ¾Í¿ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ØÀ¾·÷°Ê³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÇòÉÍÄ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«Âó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±Ê°æÀéÀ²¤µ¤ó¤â¡¢²¹ÀôÃÏ¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤ä´Ø·¸À¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î3¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÅòÊ¨¤«¤·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¶Ê¤È¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤âº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¹Àô¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡Ä¡ªÎ¹ÈÖÁÈÉ÷MV¤ò¸«¤ë
¿·¶Ê¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Ï¡¢ÇòÉÍ²¹Àô¤ÎÀô¼Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥·¥ª(CV¡§ÅÚÅÄÎè±û¡¢Àô¼Á¡§±ö²½ÊªÀô)¡¢¥¤¥ª¥¦(CV¡§º£°æÊ¸Ìé¡¢Àô¼Á¡§Î²²«Àô)¡¢¥¸¥å¥¦¥½¥¦(CV¡§ÅÚ²°¿ÀÍÕ¡¢Àô¼Á¡§Ãº»À¿åÁÇ±öÀô)¤Î3¿Í¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÌÃÎ¤ÏOFF¤í ³Ú¤·¤ßON¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÂÌÞ¯ÍîÉ÷²Î»ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²¹Àô¤¢¤ê¡¢¤ª¼ò¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¢¤ê¤È¡¢Î¹ÈÖÁÈÉ÷¤Î±é½Ð¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖPV¤¬¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Æ¤Û¤«¤Î¾ðÊó¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö1¶Ê¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¾ðÊóÎÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤(Ë«¤á¸ÀÍÕ)¡×¡¢¡ÖËèÅÙMV¤¹¤´¤¯ÎÏÆþ¤ì¤Æ¤ÆºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥¦¡×Ìò¤Îº£°æÊ¸Ìé¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Ú¶Ê¤Î¹ç¤¤¤Î¼ê¡£¤¼¤Ò³§ÍÍ¤Ë¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤Ë²Î¤¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÂçÀ¼¤Ç¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²¹Àô¹¥¤¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¡Ö¥¸¥å¥¦¥½¥¦¡×Ìò¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¥³¥é¥Ü¶Ê¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Ù¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ø´ñÁÛÅ·³°¡Ù¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·Á¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¢ö¤Þ¤ë¤Ç²¹Àô¤Ë¡Ø¤É¤Ö¤ó¤Ã¡Ù¤È¿»¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÈóÆü¾ï¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¤Ï¤º¤Ã¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
ÇòÉÍÄ®Ã´Åö¼Ô¤ÎßÀ¸ýÂçµ±¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Ù¤Î°ìÅÙÊ¹¤¯¤È¼ª¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤Ï¡¢Ä£Æâ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìò¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ú¶Ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ØÀ¾Í¿ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ØÀ¾·÷°Ê³°¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÇòÉÍÄ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³«Âó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±Ê°æÀéÀ²¤µ¤ó¤â¡¢²¹ÀôÃÏ¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤ª¤ó¤»¤ó¤·¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤ä´Ø·¸À¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î3¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë°ì½ï¤ËÅòÊ¨¤«¤·¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¶Ê¤È¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¥È¥é¥Ã¥¯¤âº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¹Àô¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£