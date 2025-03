オーツ麦粉の風味が優しい味わい！ブルボン「オーツ麦のクラッカー」

ブルボンは、おいしく簡単にカロリーコントロールができる“80kcal”シリーズにおいて「オーツ麦のクラッカー」を2025年3月18日(火)に新発売します。

ブルボン「オーツ麦のクラッカー」

内容量 :32枚(4枚×8袋)

発売日 :2025年3月18日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

“80kcal”シリーズは、1個包装あたりのカロリーを80キロカロリーに設計したクラッカーやウエハース、ビスケットの商品です。

摂取カロリーを気にされている方にも安心して楽しめます。

「甘さが控えめでシンプルな味であるため、飽きが来ない」といった声や「素材の味がしっかりしておいしい」「小腹満たしにちょうど良い」などの人気です。

「オーツ麦のクラッカー」は、健康素材として注目されているオーツ麦粉とオーツミルクを練り込んで焼きあげたクラッカーです。

素材の香ばしさやほんのりとした甘さを楽しめます。

また、普段の食生活で不足しがちな食物繊維を個包装1袋(4枚)あたり1.2g含んでいます。

